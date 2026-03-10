Alfredo Bryce Echenique: Instituciones del Estado rinden homenaje póstumo al autor de "Un mundo para Julius"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La literatura peruana ha perdido a uno de más célebres exponentes. El gran Alfredo Bryce Echenique partió a la eternidad este martes 10 de marzo a los 87 años de edad y, como era de esperarse, los homenajes póstumos no han tardado en llegar para el autor del clásico Un mundo para Julius.

El lamentable anuncio de su fallecimiento lo dio a conocer esta mañana la Casa de la Literatura Peruana a través de sus plataformas oficiales. Álvaro Vargas Llosa, hijo del recordado Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, también lamentó el suceso, recordándolo como "uno de los grandes escritores peruanos y de la lengua española de las últimas décadas".

Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores. pic.twitter.com/jeAZWAclZM — Casa de Literatura (@casaliteratura) March 10, 2026

Homenajes póstumos de las principales instituciones del Estado

Ni bien hizo público el deceso, desde el Estado peruano no tardaron en expresar sus homenajes póstumos al autor, así como sus condolencias a sus seres queridos.

La Presidencia de la República recordó a Bryce Echenique como "una de las figuras más brillantes de nuestra literatura". Sobre su partida fue señalada como un "vacío inmenso" y con un "legado eterno" para todas las generaciones de peruanos.

Lamentamos profundamente la partida de Alfredo Bryce Echenique, una de las figuras más brillantes de nuestra literatura. 🕊️



Su pluma, inmortalizada en obras como "Un mundo para Julius", deja un vacío inmenso pero un legado eterno. Que en paz descanse. pic.twitter.com/eM2vWlXnDc — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 10, 2026

Por su parte, el Congreso de la República hizo lo propio, destacándolo también como uno de los "más grandes exponentes de la literatura latinoamericana contemporánea".

🕊️ El Congreso de la República expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los más grandes exponentes de la literatura latinoamericana contemporánea.



Que en paz descanse. 🇵🇪📚 pic.twitter.com/0487aadh2G — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 10, 2026

El Ministerio de Cultura no se quedó atrás. La cartera que preside Fátima Altabás Kajatt no solo recordó su obra Un Mundo Para Julius, también para enalteció su obra llamada La vida exagerada de Martín Romaña, así como su última creación: Dándole pena a la tristeza, publicada en el año 2012.

🕊️🇵🇪 El Ministerio de Cultura lamenta el fallecimiento del escritor Alfredo Bryce Echenique, autor de novelas inolvidables como "Un mundo para Julius" (1970) y "La vida exagerada de Martín Romaña" (1982), entre otras muchas obras. (1/4) pic.twitter.com/qc1BOkN4ES — Ministerio de Cultura del Perú (@MinCulturaPe) March 10, 2026

"Rendimos homenaje a su legado, su humor y su sensibilidad, que forman parte esencial de nuestra identidad cultural. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y seguidores", expresó la entidad en sus redes sociales.

Feria Internacional del Libro de Lima prepararía un homenaje en su memoria

Uno de los homenajes más importantes que recibiría la memoria de Alfredo Bryce Echenique sería en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima, así lo dio a conocer en Exitosa el gerente general de la Cámara Peruana del Libro, Antonio Moretti.

"La noticia nos toma a todos por sorpresa, pero estoy absolutamente seguro que tanto el Consejo Directivo de la Cámara, su presidente Ricardo Muguerza, como los asociados, estamos más que de acuerdo en que hoy mismo nos sentemos a pensar cómo homenajear la memoria y la obra de Alfredo Bryce Echenique", señaló.

Vale recordar que, en la edición 2025, el escritor peruano homenajeado fue el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, con un stand exclusivo y el recorrido "El Método Vargas Llosa". Teniendo en cuenta este antecedente, la misma figura podría repetirse este año con Bryce Echenique.

La partida del autor ha generado una enorme conmoción en el mundo de la literatura nacional. Las entidades del Estado estarían preparando más homenajes en honor a uno de los autores más destacados que ha dado nuestro país a lo largo de su historia.