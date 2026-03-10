Gobierno impulsará en el 2026 la modernización de un grupo de aeropuertos de siete regiones, anuncia Denisse Miralles

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una buena noticia para los viajeros nacionales e internacionales. La primera ministra, Denisse Miralles, anunció este martes 10 de marzo que el gobierno del presidente José María Balcázar impulsará la modernización de aeropuertos en siete regiones del país.

El importante comunicado lo brindó durante su participación en el World Cargo Symposium 2026, evento internacional que se viene desarrollando en Lima, bajo la organizado por la International Air Transport Association, y que reúne a los principales líderes de la industria global de carga aérea.

¿Dónde se desarrollarán los proyectos?

La jefa del Gabinete Ministerial destacó que el prestigioso evento se celebre por primera vez en Sudamérica y que Lima sea su ciudad anfitriona.

Asimismo, enfatizó en la importancia de la carga aérea para el comercio exterior, puesto que, moviliza el 23 % del valor de las exportaciones peruanas, lo que equivale a 20 700 millones.

En ese contexto, comunicó que la modernización del segundo grupo de aeropuertos regionales del país estará integrado por los terminales aéreos de Ayacucho, Andahuaylas, Arequipa, Puerto Maldonado, Puno y Tacna, con el objetivo de "fortalecer la conectividad logística, dinamizar el comercio y consolidar al Perú como un hub logístico regional".

"El fortalecimiento de nuestra infraestructura aeroportuaria es una apuesta concreta por la competitividad, la integración territorial y el desarrollo económico del país. Modernizar estos aeropuertos permitirá mejorar la conectividad de las regiones y ampliar nuestras oportunidades de comercio e inversión", destacó.

En esa misma línea, la primera ministra precisó que esta intervención se concretará mediante la suscripción, en el primer semestre del 2026, de una adenda al contrato de concesión, lo que permitirá adelantar inversiones por USD 454 millones para rehabilitar pavimentos y optimizar la infraestructura aeroportuaria en los mencionados terminales.

Más acuerdos comerciales

La titular de la PCM afirmó que este proceso de fortalecimiento logístico se verá potenciado en los próximos años gracias a la amplia red comercial del país. En ese sentido, recordó que el Perú cuenta con 23 acuerdos comerciales vigentes, que permiten acceder de manera preferencial a economías que representan más del 82 % del PBI mundial.

Asimismo, precisó que a la fecha el Perú viene negociando 10 nuevos acuerdos comerciales, con el objetivo de diversificar mercados y ampliar la presencia de los productos nacionales en el exterior.

"Estamos trabajando de manera articulada con el sector privado, porque la inversión, la innovación tecnológica y la cooperación internacional son pilares fundamentales para fortalecer las cadenas logísticas globales y asegurar el desarrollo económico del país", remarcó.

Finalmente, la presidenta del Consejo de Ministros reafirmó que el Gobierno de transición mantiene un compromiso firme con la estabilidad económica, la continuidad de las inversiones y el pleno funcionamiento de los motores productivos del país.