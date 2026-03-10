Irán desafía a Donald Trump: "Cuídese de no ser eliminado" y asegura que no le asustan las "amenazas vacías"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La guerra en Oriente Próximo entró en su undécimo día con un nuevo cruce de amenazas entre Irán y Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que golpearía "veinte veces más fuerte" si Teherán continúa bloqueando el estrecho de Ormuz, lo que provocó una dura respuesta del régimen iraní.

La advertencia de Irán

El jefe de seguridad Ari Larijani, una de las figuras más influyentes del régimen, aseguró que "Irán no teme a sus amenazas vacías" y lanzó una frase que encendió las alarmas. La declaración fue interpretada como un desafío directo a Trump y a la ofensiva militar estadounidense en la región.

"Quienes son más poderosos que usted han intentado eliminar a la nación iraní y han fracasado. ¡Cuidado de no ser eliminado!".

La respuesta de Estados Unidos

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que este martes se llevaría a cabo el día "más intenso" de ataques contra Irán, con la mayor cantidad de cazas y bombardeos desde el inicio del conflicto. Washington insiste en que no puede aceptar "un escenario de chantaje nuclear" y que las consecuencias de la ofensiva serán "en interés de Estados Unidos".

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, anunció que este martes será el día más intenso de ataques contra Irán desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente

Escalada militar

Los ataques aéreos de EEUU e Israel han golpeado zonas densamente pobladas de Teherán, causando cortes de electricidad y contaminación tóxica por incendios en depósitos de petróleo. La Media Luna Roja iraní alertó sobre riesgos de lluvia ácida y problemas respiratorios en la capital.

Según cifras preliminares, cerca de 1.300 personas han muerto desde el inicio de la guerra, mientras Irán respondió con misiles contra países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudí y Bahréin.

Un misil de Irán impactó de forma directa en Tel Aviv mientras transmitía en vivo la NBC. Los agarró a todos de sorpresa. La cúpula de hierro está cada vez mas débil y no está pudiendo interceptar las nuevas oleadas de misiles mas modernos y potentes que lanza el régimen iraní.

Dimensión internacional

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, negó que su país haya cerrado el estrecho de Ormuz y atribuyó la crisis a la "agresión israelí y estadounidense". Advirtió que si el precio del petróleo supera los 200 dólares por barril, será responsabilidad de quienes prolonguen el conflicto.

Francia, por su parte, envió fragatas al Mar Rojo para intentar reabrir Ormuz, mientras la OTAN desplegó sistemas Patriot en Turquía para reforzar la defensa aérea.

La frase de Larijani —"cuídese de no ser eliminado"— refleja el tono desafiante de Irán frente a las amenazas de Trump y marca un punto crítico en la escalada bélica. Con bombardeos cada vez más intensos y advertencias sobre el impacto en los mercados petroleros, el conflicto se consolida como uno de los más peligrosos de la región en los últimos años.