Campaña gratuita del DNI electrónico el 14 de marzo: ¿Quiénes serán beneficiarios?

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Campaña gratuita del DNI electrónico (DNIe) se realizará este jueves 14 de marzo. Conoce quiénes se verán beneficiados con la jornada que incluirán inscripciones por primera vez, renovaciones y trámites.

Beneficios del DNI electrónico

Perú está a casi un mes de que se desarrolle las Elecciones Generales 2026 que permita a la ciudadanía elegir al próximo presidente de la República, vicepresidente, representantes del Senado, diputados y del Parlamento Andino. En ese marco, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) resaltó la importancia de contar con el DNI actualizado.

En ese marco, el Reniec precisó que si bien el DNI azul ya no se emite, conserva validez legal hasta la fecha de caducidad impresa en su parte frontal por lo que los electores que cuenten con este tipo de documento podrán usarlo para poder ejercer su derecho al voto.

Sin embargo, le recuerda a la ciudadanía los beneficios que ofrece el DNI electrónico, los cuales son:

Agiliza los trámites.

Voto electrónico: A través de esta modalidad se agiliza y moderniza el proceso electoral, permitiendo un voto seguro y eficiente.

A través de esta modalidad se agiliza y moderniza el proceso electoral, permitiendo un voto seguro y eficiente. Reducir la brecha de identificación.

Evita la falsificación.

Beneficiarios de la campaña gratuita DNIe

Tras tener en cuenta esos detalles, se reveló que este sábado 14 de marzo se realizará una campaña gratuita en la provincia de Chincheros beneficiando a mayores y menores de edad, con el objetivo de disminuir las brechas de identificación entre la población, enfocándose especialmente en los sectores más vulnerables.

De acuerdo a lo revelado en redes sociales, el evento se ejecutará en coordinación con la DRIAS del Gobierno Regional de Ayacucho desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. dirigido a:

Menores de 0 a 17 años.

Adultos mayores de 60 años a más.

Ciudadanos de 18 a 59 años (presentando obligatoriamente ficha SISFOH con calificación de pobre o pobre extremo).

Campaña gratuita de DNIe en Chincheros.

¿Qué trámites se realizarán el 14 de marzo?

También se reportó que no se realizarán trámites de cambios de domicilio y se brindará servicio de fotografía gratuita para los beneficiarios. Entre las otras actividades que se realizarán sin costo alguno son:

Inscripción por primera vez.

Renovación por caducidad.

Duplicado de DNI.

Rectificación de datos.

Entrega de DNI de campañas anteriores.

Estas jornadas permitirán gestionar el DNI electrónico de manera más accesible, precisamente este sábado 14 de marzo.