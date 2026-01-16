OEA sobre elecciones en Perú: "Que se desarrollen en un ambiente de responsabilidad de los candidatos"

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, dijo hoy que es importante que las Elecciones Generales de abril se realicen en un ambiente de responsabilidad por parte de los líderes políticos y candidatos.

Mensaje con mira a comicios

Tras reunirse con el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, aprovechó para expresar cómo se deben desarrollar los comicios a registrarse este 2026.

"Es una ocasión muy importante para la OEA que las elecciones se desarrollen con paz, en un ambiente de responsabilidad de los líderes políticos y candidatos", refirió.

Asimismo, refirió que la misión de observación electoral que llegará al Perú se encuentra en la fase de establecimiento. Detalló que esta realizará un monitoreo del proceso electoral, informará y procurará que se pueda dar de forma correcta. Inclusive, de ser necesario, formularán recomendaciones.

Además, informó que la llegada de la misión de observación se produce debido a una invitación de parte del Gobierno peruano.

El secretario general de la OEA llegó al Perú, en visita oficial. El último miércoles 14 de enero, suscribió con la Cancillería peruana el acuerdo sobre privilegios e inmunidades para garantizar la independencia de la Misión de Observación Electoral de la OEA.

También firmó con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, el acuerdo de procedimiento que concluye el marco que garantiza la autonomía e independencia de la Misión de Observación Electoral.

José Jerí se reunió con secretario general de la OEA

El presidente José Jerí Oré, se reunió este jueves 14 de enero con el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, quien en las últimas horas arribó al país para suscribir el acuerdo que garantiza el despliegue de la misión de observación electoral de su ente para las elecciones generales.

Como se recuerda, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, anunció el lunes 13 de enero, que seis organismos internacionales desplegarán sus equipos en los comicios del 12 de abril, a fin de garantizar la absoluta transparencia de la jornada electoral que definirá a las nuevas autoridades nacionales para los próximos cinco años.

De acuerdo con lo señalado por la Presidencia de la República, el mandatario del Perú dio a conocer el compromiso del Perú de trabajar de manera estrecha con las instituciones internacionales en contextos como el que vive actualmente el país.

Es en medio de estas reuniones que el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, resaltó que las elecciones a desarrollarse este año deben darse con responsabilidad de los líderes políticos y los propios candidatos.