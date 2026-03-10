Alfredo Bryce Echenique recibiría homenaje póstumo en la Feria Internacional del Libro de Lima

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fallecimiento del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, a los 87 años, ha generado múltiples expresiones de reconocimiento a su legado literario. En diálogo con Exitosa, el gerente general de la Cámara Peruana del Libro, Antonio Moretti, adelantó que es "muy probable" que el autor reciba un homenaje póstumo en la edición 2026 de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima).

La propuesta de la Cámara

Moretti recordó que, pese a su edad y salud delicada, Bryce siempre acudía a la FIL cuando era invitado, mostrando disposición para convivir con los lectores y firmar ejemplares. Esta predisposición la demostró incluso hasta la última edición de la feria en el 2025, donde también fue invitado.

"La noticia nos toma a todos por sorpresa, pero estoy absolutamente seguro que tanto el Consejo Directivo de la Cámara, su presidente Ricardo Muguerza, como los asociados, estamos más que de acuerdo en que hoy mismo nos sentemos a pensar cómo homenajear la memoria y la obra de Alfredo Bryce Echenique", señaló.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el gerente general de la Cámara Peruana del Libro, Antonio Moretti, indicó que es muy probable que Alfredo Bryce Echenique reciba un homenaje póstumo en la edición 2026 de la Feria Internacional del Libro de Lima.



📻 95.5 FM

📡... pic.twitter.com/9FtomgGVqW — Exitosa Noticias (@exitosape) March 10, 2026

Homenajes póstumos en la FIL

Cabe recordar que en la edición 2025, el escritor peruano homenajeado fue el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, con un stand exclusivo y el recorrido "El Método Vargas Llosa", donde los asistentes podían conocer detalles de la vida y el propio método de Vargas Llosa para la creación de muchas de sus novelas célebres.

La expectativa ahora está en conocer qué formato se elegirá para rendir tributo a Bryce, autor de clásicos como Un mundo para Julius y La vida exagerada de Martín Romaña.

"El Método Vargas Llosa"

Por su parte, el decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Marcel Velásquez, confirmó que la universidad realizará un homenaje póstumo.

"Este escritor nos sigue interpelando, y por eso mismo la Facultad anuncia que realizará un seminario internacional sobre su obra para este año", indicó.

Legado literario

Bryce Echenique es considerado uno de los narradores más importantes de la literatura peruana contemporánea. Su estilo irónico y su capacidad para retratar la vida limeña y las contradicciones sociales lo convirtieron en referente de varias generaciones de lectores.

La FIL Lima 2026 se perfila como un espacio de homenaje a Alfredo Bryce Echenique, cuya obra marcó un hito en la narrativa peruana. Tanto la Cámara Peruana del Libro como la UNMSM ya han adelantado iniciativas para recordar su legado, asegurando que su voz seguirá presente en la cultura nacional.