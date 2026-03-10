Generadoras de luz piden trasladar pérdidas de la crisis energética a los recibos: "Es una injusticia", critica Paolo Benza

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pedido de las generadoras

La crisis energética derivada de la rotura del gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha abierto un debate sobre quién debe asumir los sobrecostos de la generación eléctrica.

Paolo Benza, periodista de 'La Contra', en diálogo con Exitosa señaló que las empresas Kallpa, Engie y Orygen plantearon al Ejecutivo que se emita un decreto similar al DU 049-2008, que en su momento permitió trasladar pérdidas corporativas a los recibos de luz de los ciudadanos.

El argumento central, según explica, es que, al tener que reemplazar el gas por diésel, el costo de producción se ha multiplicado entre 3 y 10 veces. Además, deben recurrir al mercado mayorista (spot), donde los precios también se han disparado.

Una propuesta "injusta"

Las generadoras sugieren que el impacto se traduzca en un incremento aproximado de S/3 por recibo, lo que consideran un monto "imperceptible" para los usuarios, pero que permitiría compartir las pérdidas. El periodista, sin embargo, calificó la propuesta como una injusticia.

"Si eres un empresario eléctrico y tu producción depende de un solo tubo, contrata un seguro por si se revienta ese tubo o demanda a TGP, que es la que tendría que asumir los costos derivados de su accionar".

Además, Benza señaló que las tres empresas, incluso diversificadas, han obtenido utilidades que les ha permitido desarrrolla sufiente "músculo financiero" para sostenerse económicamente sin problemas, por lo que pueden enfrentar la crisis sin mayores problemas sin tener que trasladar los costos finales al usuario.

"Parte de su argumento es que, como no nos han cortado la luz en casa ni el gas domiciliario porque nos han priorizado, entonces tenemos que pagar parte de la factura. Ellos lo llaman 'la demanda que no ha sufrido racionamiento'. Lo otro que están argumentando es que van a quebrar, y no van a quebrar: son empresas que han tenido utilidades de cientos de millones de soles y en caja durante los últimos años. Tienen suficiente músculo financiero para sortear la crisis sin ningún problema".

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el periodista de 'La Contra', Paolo Benza, indicó que tres de las más grandes generadoras eléctricas del país solicitaron al Ejecutivo trasladar las pérdidas ocasionadas por la crisis energética a los recibos de los usuarios. "Creo... pic.twitter.com/m5fNjP916b — Exitosa Noticias (@exitosape) March 10, 2026

Viabilidad financiera

Un informe de una sociedad agente de bolsa coincide con la crítica del periodista, señalando que el impacto será de corto plazo y no compromete la cadena de pagos ni la estabilidad financiera de las compañías. De hecho, se reveló que Engie cuenta con USD 220 millones en caja y Orygen con S/490 millones, lo que evidencia una sólida liquidez.

El pedido de las generadoras de trasladar pérdidas a los recibos de luz enfrenta fuerte rechazo social y político. Mientras las empresas alegan que el sistema eléctrico podría colapsar sin un decreto de excepción, críticos como Paolo Benza sostienen que deben asumir los riesgos de su negocio y que la ciudadanía no puede cargar con los costos de la crisis.