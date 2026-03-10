Erradican más de 1,260 hectáreas de coca en Ucayali: Evitan producción de más de 11 toneladas

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que miembros de la Policía Nacional junto a brigadas del Proyecto Especial Corah ejecutaron la eliminación de 1,261.92 hectáreas de cultivos ilícitos (clorhidrato de cocaína) en la región de Ucayali.

Operaciones de erradicación

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo del Estado realizó una publicación en donde se brindó detalles sobre lo que fue dicho operativo realizado en el marco de la lucha contra el narcotráfico por parte del Gobierno peruano.

"Las operaciones de erradicación del Proyecto Especial Corah, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, evitan la producción potencial de más de 11 toneladas de cocaína en Aguaytía. ", escribieron en sus redes sociales.

En tal sentido, precisaron que dichas operaciones para erradicar cultivos ilegales de coca en el país, habrían presentado "avances importantes" en el inicio del 2026. Por ello, reportaron la eliminación de un total de 1,261.92 hectáreas de coca ilegal.

Según detallaron, estos trabajos liderados por brigadas del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah) del Ministerio del Interior, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) se realizan en el eje operacional de Aguaytía, en la región Ucayali.

Ministro Bedoya ratifica lucha contra narcotráfico

Es así que, se habría evitado potencialmente la producción de 11.56 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. El 8 de marzo se erradicaron 40.3 hectáreas distribuidas en 22 parcelas, además de 49 metros cuadrados de almácigos destinados a nuevas plantaciones.

Por su parte, el ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, no dudó en resaltar dichas operaciones mencionando que resultan ser un "golpe directo al narcotráfico". Además, con estas acciones de estaría fortaleciendo la seguridad en las zonas vulnerables del país.

Incautan 2.4 toneladas de cocaína en mar de Piura

Como se recuerda, el último 17 de febrero, efectivos de la Policía Nacional junto a la Marina de Guerra del Perú decomisaron más de 2.4 toneladas de clorhidrato de cocaína en el mar de Piura. Según información policial, durante el operativo conjunto, se detuvieron a tres personas extranjeras.

El operativo fue realizado en conjunto por la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Piura, la Marina de Guerra del Perú, la Policía Nacional y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en el litoral norte del país.

De esta manera, el Ministerio del Interior viene realizando operativos en torno a la lucha contra el narcotráfico. Según indicó Hugo Begazo, esto se refuerza con la reciente destrucción de la droga.