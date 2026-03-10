Elecciones 2026: ¿Debo cambiar mi DNI azul por el electrónico para votar? Conoce lo que indica el RENIEC

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A casi un mes de que los peruanos acudan a los comicios a votar todavía quedan algunas interrogantes que no son del todo claras, en este contexto muchos consideran que será necesario cambiar el DNI azul por electrónico para poder sufragar, sin embargo, el RENIEC ha aclarado dicha ello. En la siguiente nota conoce más detalles.

Reniec revela si podrá votar con DNI azul

El próximo domingo 12 de abril la población participará de las Elecciones Generales 2026 en la que elegirán en las urnas al nuevo presidente de la República, los vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos.

En ese marco, surge la duda si es que cuenta con el DNI azul podrá ser válido o no que pueda votar debido a que hay otro sector de personas que tienen DNI electrónico, por tal motivo el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se pronunció al respecto.

La institución indica que si bien el Documento Nacional de Identidad azul ya no se emite conserva validez legal hasta la fecha de caducidad impresa en su parte frontal por lo que los electores que cuenten con este tipo de documento podrán usarlo para poder ejercer su derecho al voto y elegir a sus candidatos.

En tal sentido, es necesario mencionar que las personas mayores de 18 años que poseen este documento podrán presentarlo sin ningún tipo de inconvenientes ante los miembros de mesadurante los comicios.

Además, señaló que los mayores de 60 años que cuenten con DNI azul con la anotación "no caduca" no tienen la necesidad de renovarlo. Por lo tanto, si asisten a votar podrán hacerlo sin ningún problema y podrán realizar diversas gestiones gracias a su validez legal.

¿Para qué otras gestiones se podrá usar el DNI azul?

También, Reniec recordó que el DNI azul puede ser usado para ejecutar trámites notariales, operaciones financieras o bancarias, diligencias administrativas, acceso a servicios como el de salud, procesos vinculados a educación, entre otras gestiones.

De igual forma, exhortó a los ciudadanos a cuidar este documento con el objetivo de evitar actos indebidos por parte de terceros como suplantación de identidades y fraudes.

