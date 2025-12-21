Selección peruana cerró el 2025 con triunfo sobre la hora ante Bolivia en amistoso jugado en Chincha

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Con un combinado de jugadores agremiados (Safap), la selección peruana se impuso por 2 a 0 a su similar de Bolivia en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. El elenco nacional encontró la victoria en el último amistoso internacional del 2025 sobre la hora, gracias a los goles de Piero Magallanes y Bassco Soyer.

Goles sobre el final

El equipo que mandó al campo el entrenador argentino Gerardo Ameli destacó por la presencia de Pedro Gallese en el arco. En defensa la jerarquía la puso Gianfranco Chávez, mientras que en la volante Jorge Murrugarra se encargó de ordenar el juego y en ataque la responsabilidad del gol la tuvo Matías Succar.

La primera parte ofreció poco de ambas escuadras, con pocas aproximaciones de peligro en las dos porterías. Por el lado del representativo del altiplano, el entrenador Óscar Villegas convocó a varios jugadores habituales, con la excepción de Miguel Terceros, Enzo Monteiro y Gabriel Villamil.

Cuando el empate parecía cerrado, desde el banco llegó el primer tanto del partido al minuto 87. Piero Magallanes, delantero de Sport Huancayo encontró un espacio y de larga distancia sacó un remate que se desvió en la espalda de un rival, haciendo una carambola que el arquero Gerónimo Govea no pudo evitar.

Tres minutos después llegó el segundo tanto de la 'blanquirroja', tras un error defensivo boliviano y el centro de Juan Pablo Goicochea para que Soyer solo la tuviera que empujar debajo del arco. Con este resultado, el árbitro Bruno Pérez pitó el final del compromiso y el triunfo de la selección de agremiados.

Bolivia se alista para repechaje

El elenco altiplánico disputará el repechaje para el Mundial 2026, tras acabar en el séptimo lugar de las Eliminatorias sudamericanas. El 26 de marzo del próximo años en el estadio Monterrey, en México, se enfrentará a Surinam. De ganar este encuentro definirá en el mismo escenario uno de los cupos ante Irak cinco días después.

De conseguir ser uno de los 48 equipos que participarán en el certamen mundialista, conformará el grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega. Debutaría ante los escandinavos el 16 de junio en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos.

