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Siniestro en Lima Este

SJL: Bus del Corredor Morado se incendia en Av. Wiesse y queda reducido a cenizas

El siniestro ocurrió en la avenida Fernando Wiese durante la noche de este martes. No hubo heridos, pero el vehículo quedó calcinado y se dispuso un desvío temporal en el servicio.

Llamas se habrían originado por una falla mecánica.
Llamas se habrían originado por una falla mecánica. (Composición Exitosa)

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/05/2026

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La noche de este martes 19 de mayo, un bus del Corredor Morado se incendió en el cruce de las avenidas Ampliación Este y Fernando Wiese, en San Juan de Lurigancho. El hecho generó alarma entre pasajeros y transeúntes, aunque afortunadamente no se reportaron heridos. El vehículo terminó completamente calcinado y el incidente obligó a modificar temporalmente el recorrido del servicio.

El siniestro

De acuerdo a información del Cuerpo General de Bomberos, el incendio se reportó a las 7:46 p.m., donde 3 unidades llegaron para atender la emergencia. Según testigos, el fuego se habría iniciado originado por un cortocircuito derivado de una falla mecánica en el vehículo.

Reporte del cuerpo General de Bomberos
Reporte del cuerpo General de Bomberos

El chofer, al no lograr apagar las primeras llamas, evacuó rápidamente la unidad junto a los demás pasajeros, evitando así una tragedia mayor. Las llamas se propagaron con suma rapidez y consumieron el bus por completo, rediciéndolo prácticamente a cenizas.

La Policía Nacional acordonó la zona y comerciantes de un mercado cercano intentaron ayudar a sofocar el fuego con extintores, mientras llegaban las unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, que finalmente controlaron las llamas.

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Medidas de la ATU

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el Corredor Morado desvió temporalmente su recorrido por la avenida Central, en ambos sentidos, para garantizar la continuidad del servicio. La medida generó congestión vehicular en la avenida Próceres de la Independencia y vías aledañas, justo en plena hora punta.

Este incidente se suma a otros hechos recientes que han afectado al transporte público en Lima. Dentro del sistema de transportes gestionado por la ATU, este lunes tambiém se registró un triple choque de unidades troncales del Metropolitano a la altura de la Estación Angamos, sumando el siniestro de esta noche al listado de incidentes de unidades de la entidad adscrita al MTC.

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La situación ha encendido las alarmas sobre la seguridad de pasajeros y conductores, en un contexto donde la percepción ciudadana sobre la inseguridad se mantiene alta.

El incendio del bus del Corredor Morado en San Juan de Lurigancho deja en evidencia la vulnerabilidad de las unidades de transporte frente a fallas técnicas y la necesidad de reforzar protocolos de seguridad.

Aunque no hubo víctimas, el hecho generó gran impacto en la población y afectó el tránsito en una de las zonas más concurridas de Lima. La rápida evacuación de los pasajeros y la intervención de los bomberos evitaron consecuencias mayores, pero el episodio reabre el debate sobre la seguridad y mantenimiento de los buses que circulan en la capital.

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