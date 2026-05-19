Conoce el ALIMENTO que podría ayudar a REDUCIR el riesgo de Alzheimer en adultos mayores

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el pasar del tiempo, los estudios realizados por especialistas han ayudado a que la población pueda seguir conociendo que insumos son buenos para prevenir cierto tipo de enfermedades. Por esta razón, un reciente estudio ha comprobado la eficacia de un tipo de alimento de origen animal que ayudaría a reducir el riesgo de Alzheimer en adultos mayores.

Estudios médicos lo comprobaron

Según una publicación difundida por la cuenta oficial de avances médicos en el mundo, se ha encontrado un alimento que ayudaría a reducir el riesgo de tener la enfermedad de Alzheimer en población de la tercera edad. Dicho estudio en Estados Unidos reveló datos importantes acerca de un insumo

Los investigadores de The Journal of Nutrition, una de las revistas de científicas más destacadas, prestigiosas y antiguas que hay en el campo de la ciencia, pero en especial de la nutrición. Dentro de este reciente estudio, se concluyó que en los adultos mayores, los huevos aportan nutrientes de vital importancia para el cuerpo que ayudan a reducir el riesgo de la enfermedad que hace perder la memoria.

🩺‼️ | Un estudio a gran escala realizado en Estados Unidos reveló que consumir huevos al menos cinco veces por semana se asocia con una reducción de hasta un 27% en el riesgo de desarrollar Alzheimer en adultos mayores, en comparación con quienes los comen rara vez o nunca.... pic.twitter.com/qeJI4mhcAR — UHN Plus — Salud (@UHN_Plus_Salud) May 19, 2026

¿Qué nutrientes poseen los huevos que ayudan a reducir el riesgo de Alzheimer?

Dentro del sinfín de nutrientes que en general posee este insumo, los que más destacan en la disminución de riesgo se encuentran nutrientes como: colina, luteína y omega 3. Estas sustancias favorables ayudan enormemente a la salud cerebral.

Parte del estudio incluye que, consumir huevos al menos cinco veces por semana en la dieta puede vincularse a una reducción de hasta un 27% del riesgo de diagnóstico clínico de Alzheimer, frente a quienes rara vez o nunca los consumen.

No obstante, los investigadores señalan que el estudio es de carácter observacional, por lo que no puede confirmar una relación de causa y efecto entre ambos factores. Aun así, los datos publicados en The Journal of Nutrition indican que consumir huevos al menos cinco veces por semana estuvo relacionado con una disminución significativa del riesgo de diagnóstico clínico de Alzheimer en adultos mayores.

Factores importantes dentro del estudio

Sin embargo, los análisis indican que este aparente beneficio se mantiene incluso después de considerar variables como la edad, la alimentación y los antecedentes médicos de los participantes.

Aun así, los especialistas advierten que su consumo no debe verse como una solución única para prevenir el Alzheimer. Mantener hábitos saludables, una dieta equilibrada, actividad física regular y controles médicos periódicos sigue siendo fundamental para reducir el riesgo de deterioro cognitivo y favorecer un envejecimiento saludable a largo plazo.