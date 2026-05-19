Minsa alerta sobre fallas comunes al tomar la presión a adultos mayores en casa

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El uso de elementos tecnológicos en casa para controlar comportamientos de la salud son parte de la vida de muchas familias. Por esta razón, el Minsa identificó errores en el uso de tensiómetros digitales, que se han convertido en una herramienta fundamental en miles de hogares peruanos, especialmente para el monitoreo de la salud de los adultos mayores.

Información brindada por especialistas de la salud

Debido a esta situación, el Ministerio de Salud brindó una serie de información sobre recomendaciones para realizar una correcta medición de la presión arterial y evitar errores que puedan afectar un diagnóstico médico.

El Dr. Alfredo Stuart Barreto, médico geriatra del Hospital Nacional Cayetano Heredia, explicó que una toma incorrecta de presión puede generar resultados incorrectos. Las declaraciones del médico incluyeron momentos determinados del día en los que se puede medir la presión.

"Idealmente debe ser en la mañana cuando se está en ayunas, Para personas hipertensas, lo recomendable es tres veces al día antes de cada comida: en la mañana cuando te despiertas, antes del almuerzo y antes de la cena.", indicó el especialista

Minsa: ¿Sabes cómo medir la presión de un adulto mayor? conoce los errores comunes al usar el tensiómetro digital en casa



Una mala medición puede ocultar un diagnóstico de hipertensión o alarmar a la familia con una falsa emergencia.



📌 Más información: https://t.co/aFAcjD18RB pic.twitter.com/gFfhsdIqtp — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 19, 2026

Recomendaciones del Minsa antes de realizar una medición de presión

Reposar un mínimo de 30 minutos antes de iniciar la medición.

Evitar medir después de discutir o hacer algún esfuerzo físico.

No consumir alimentos, alcohol, tabaco y cafeína media hora antes del control.

Tomar la presión de preferencia por la mañana y en ayunas.

Mantener al familiar sentado, tranquilo y con el brazo apoyado sobre una mesa a la altura del corazón.

Si el resultado sale alto, no repetir de inmediato; esperar media hora con el familiar relajado antes de volver a medir.

Interpretación de los datos presentados en la herramienta tecnológica

Asimismo, el especialista tambien indicó la forma correcta que se deben leer los resultados que aparecen en la pantalla del dispositivo tecnológico. Cuando la presión sistólica, representado por "SYS" supera los 140 puntos, se considera que la persona podría presentar hipertensión arterial, una enfermedad que aumenta el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares si no es tratada adecuadamente.

En cuanto al pulso, representado por "DIA", añadió que lo normal es que oscile entre 50 y 100 latidos por minuto. Si los resultados se encuentran fuera de ese rango, recomendó acudir a un médico para una evaluación especializada.

Finalmente, la información verificada del Minsa sobre el uso correcto en este tipo de dispositivos, ayuda a que se tomen en cuenta datos que no permitan cometer errores al ejecutar acciones en favor de los adultos mayores.