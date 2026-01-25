Minedu oficializa LISTA de COLEGIOS PÚBLICOS que recibirán servicios de mantenimiento y conservación: Este es el LINK

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las acciones preventivas antes de la llegada del Año Escolar 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que ha garantizado los trabajos de conservación y mejoramiento de más de 55 000 colegios a nivel nacional, beneficiando así a 6.4 millones de estudiantes.

En ese sentido, en un corto plazo, transferirá 295 millones de soles para que las labores puedan desarrollarse entre finales de enero hasta la primera semana de marzo. Dichas obras forman parte del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos.

Entérate si tu colegio será beneficiado

De acuerdo con lo establecido por el Minedu, las regiones que cuentan con más locales educativos y, por ende, con mayor presupuesto, son Cajamarca, con S/33 284 111 para 64 20 colegios; Puno, con S/22 298 921 para 4 006 colegios, y Loreto, que recibirá un total de S/21 038 120 para 3 895 locales escolares.

Asimismo, destinará S/1 860 448 para el mantenimiento preventivo o correctivo de bicicletas y la implementación del equipamiento de seguridad en el marco de la intervención Rutas Solidarias, que facilita bicicletas a estudiantes de zonas rurales para que se trasladen a sus centro de estudios y reduzcan notablemente el tiempo y esfuerzo que les demanda recorrer a pie largas distancias.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, afirmó que los recursos permitirán que los alumnos tengan adecuadas condiciones de estudio y seguridad cuando retornen a las aulas, a partir de marzo próximo.

Vale mencionar que, los montos para cada colegio serán desembolsados de manera directa, a través de una cuenta abierta en el Banco de la Nación, la cual deberá estar a nombre del director o el responsable de mantenimiento de la institución educativa pública, según corresponda.

Para saber si el colegio donde estudia tu hijo o hija está considerado en el plan de Ministerio de Educación, da click al siguiente enlace. En el mismo se podrá observar: el código local, región, provincia, distrito, DRE / UGEL, número y nombre de las instituciones educativas; así como, el monto asignado por mantenimiento regular, rutas solidarias y el monto total final.

¿Cuándo inicia el Año Escolar 2026?

De acuerdo con lo informado por el Minedu, el Año Escolar 2026 está previsto a empezar el lunes 16 de marzo, habiendo en este año una nueva modalidad para que los padres de familia puedan matricular a sus hijos en sus respectivos colegios.

En esa línea, la matrícula digital se encuentra disponible para más de 2 000 colegios públicos focalizadas de 20 Unidades de Gestión Educativa Local ubicadas en Lima, Callao, Tacna, Arequipa y Moquegua.

Cabe precisar que, este tipo matrícula solo aplica para los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo peruano, y para aquellos que van a realizar un traslado. Los alumnos que continuarán en sus colegios solo deberán ratificar su matrícula por los medios que el colegio disponga.

El sistema digital es totalmente gratuito y no requiere pagos por registrar una solicitud ni por revisar el resultado. Para el registro de nuevos estudiantes, se les solicitará el DNI, o documentos emitidos por Migraciones o Cancillería en el caso de extranjeros.

A fin de salvaguardar la seguridad de los estudiantes de los colegios públicos antes que inicie el Año Escolar, el Minedu garantiza que más de 55 000 instituciones públicas recibirán mantenimiento.