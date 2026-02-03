Valentino Palacios se sonroja al ser vinculado con Gino Assereto y Jota Benz lo expone: "Cuñis"

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El popular tiktoker, Valentino Palacios, vivió un momento bastante vergonzoso al ser vinculado con nada más y nada menos que Gino Assereto. Si bien el joven quiso ignorar los comentarios de sus compañeros durante uno de los juegos de 'Esto Es Guerra', fue precisamente Jota Benz, hermano de Gino, quien lo expuso afirmando que era su "cuñis".

¿Valentino 'enamorado' de Gino Assereto?

Durante la más reciente emisión del programa 'EEG', Patricio Parodi no dudó en fastidiar a Valentino, afirmando que la abuela del tiktoker reveló que este se encontraba "enamorado".

Sin embargo, dicho rumor cambió de dirección cuando el popular 'Pato' aseguró que Valentino le había contado que él gustaba de un 'guerrero histórico': "El otro día estaba contando 'Candela' (abuela del tiktoker) que estaba enamorado. Seguro su novio le ha dicho 'no enseñes tu cuerpito'. Son celos, no sé. Tú estás enamorado de un histórico de acá, tú me has contado".

Esta situación provocó que Valentino se sonrojara, negando inmediatamente lo dicho por Patricio Parodi, y pidiendo a los conductores que vuelvan a enfocarse en la competencia: "Dios mío, qué vergüenza, ya hay que jugar".

No obstante, Jota Benz, hermano de Gino, terminó por exponerlo al llamarlo cariñosamente 'cuñado' y hacer gestos que confirmaban los rumores de su gusto por el 'guerrero histórico': "Vamos cuñis".

Valentino se compró auto de lujo

La primera semana de enero, Valentino Palacios cumplió un anhelado sueño: Adquirió un auto de lujo. Acompañado por su madre y su abuela, el tiktoker documentó el momento en redes sociales, mostrando no solo el vehículo, sino también la emoción de celebrar este logro familiar y personal.

"Todo esfuerzo tiene su recompensa", escribió el influencer de 20 años en redes sociales.

También dejó en claro que este sueño cumplido no era solo suyo, sino que involucraba a sus familiares: "Y lo mejor es la comodidad de mi familia", dijo el tiktoker, quien siempre ha mostrado su cercanía con su mamá y su abuela, la popular 'Candela'.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, acumulando miles de interacciones y generando una ola de felicitaciones. Los fans de Valentino destacaron la capacidad de ahorro y la constancia del joven influencer, además de asegurar que desde que inició en redes sociales siempre trabajó para alcanzar sus metas, pero sin descuidar su entorno familiar.

Sin duda, Valentino Palacios se ha convertido en uno de los influencers más populares de Perú. Su ingreso a 'Esto Es Guerra' ha generado gran revuelo, por lo que su compañero Patricio Parodi no dudó en exponerlo al vincularlo con Gino Assereto.