Año escolar 2026: Estas son las vacunas que deben estar en el carné de tus hijos antes del retorno a clases

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Millones de estudiantes regresarán a las aulas en colegios públicos y privados en el marco del inicio del año escolar 2026. Además de tener listo útiles escolares, uniforme, mochila, lonchera, entre otras cosas, también hay un aspecto esencial que los padres de familia no pueden dejar pasar de alto: las vacunas que deben estar en el carné de salud de tus hijos.

Las vacunas que deben figurar en el carné de tus hijos

En primer lugar, hay que indicar que con el regreso a clases los estudiantes volverán a interactuar con sus compañeros dentro de espacios cerrados durante gran parte del día lo que aumenta la posibilidad de poder contagiarse de enfermedades respiratorias y virales dentro de las instituciones educativas.

En tal sentido, recordemos que las vacunas son herramientas poderosas para prevenir varios tipos de afecciones y proteger la salud de los menores de edad. Los escolares pasan muchas horas en contacto cercano con otros compañeros de clase, lo que puede facilitar la propagación de virus y bacterias.

Es así que, autoridades y especialistas sanitarios recomendaron a los padres de los estudiantes que revisen con anticipación el carné de vacunación, un documento que sirve para verificar que los menores de edad deberán contar con todas las dosis del esquema regular de vacunación del Ministerio de Salud (Minsa).

Adicionalmente, se conoció que algunas coberturas todavía se encuentran por debajo del nivel recomendado a fin de garantizar la protección colectiva, por lo que esta previa del año escolar 2026, marca el retorno de un gran número de estudiantes, que se erige como un momento clave para completar las vacunas pendientes.

En ese escenario, las vacunas clave en etapa escolar se encuentran la vacuna contra sarampión, paperas y rubéola (SPR), que requiere dos dosis para garantizar la protección. Además, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) está dirigida a escolares. También refuerzos contra difteria, tétanos y poliomielitis.

La importancia de las coberturas en las vacunas

Para la doctora Mirla Bravo, coordinadora de la carrera de Enfermería de la Universidad San Ignacio de Loyola, las bajas coberturas de las vacunas ocasionan que se pierda protección comunitaria.

"Aumenta el bolsón de niños susceptibles y el riesgo de brotes, especialmente ante la importación de casos. En el caso de la polio, se requiere mantener inmunidad alta y la protección se consolida con el esquema completo y sus refuerzos, que se aplican a los 18 meses y a los 4 años", indicó.

Es así que, a miras del inicio escolar 2026, que marcará el retorno de millones de estudiantes, se llegó a conocer cuáles son las vacunas que deben tener tus hijos en el carné de salud para evitar contagiarse de enfermedades respiratorias y virales dentro de las instituciones educativas.