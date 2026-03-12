Reparación de ductos de TGP en Megantoni presenta avances del 74%, anuncia MINEM

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) se pronunció respecto a los trabajos de reparación que se vienen realizando en los ductos de gas de la empresa de Transportadora de Gas del Perú (TGP), en Megantoni, Cusco; ello tras el incidente que generó una crisis energética.

Avances de trabajos en Megantoni

}Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo del Estado realizó una publicación en donde brindó breves detalles sobre los trabajos articulados que ejecuta personal de TGP, en el marco de la emergencia en el suministro de gas natural.

Es así que, ya se habría completado la excavación en la zona en donde se presentó la rotura del ducto de gas natural. Al confirmarse ello, el avance presentado incrementa al 74%. Dichos trabajos se realizan teniendo en cuenta el plazo estimado por el Gobierno para restablecer el servicio.

"El MINEM informa que se completó la excavación en la zona afectada del ducto de gas natural, registrando un progreso de 74%, y se avanza en los trabajos de la tubería de reemplazo e instalación de válvulas de línea. ", escribieron en sus redes sociales, este jueves 12 de marzo.

Instalación de válvulas

Cabe mencionar que, el Ejecutivo viene realizando un monitoreo diario en Megantoni. Asimismo el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) es quien supervisa dichos trabajos realizados por personal de TGP.

Según el Ministerio de Energía y Minas, liderado por Ángelo Alfaro, ya se estarían realizando la instalación de válvulas de línea. Asimismo, se avanza en los trabajos de la tubería de reemplazo.

GNV disponible desde 14 de marzo

De acuerdo a lo mencionado por el propio presidente de la República, José María Balcázar, el GNV volvería a los grifos a partir de este sábado 14 de marzo, tras la culminación de los arreglos de las tuberías de gas este viernes.

Tras este proceso "ordenado y responsable", el Ejecutivo espera que, para el domingo 15 de marzo, "la distribución del gas se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao".

"De acuerdo con el cronograma de trabajo, la empresa TGP prevé culminar la instalación de las tuberías hacia el día viernes de esta semana. Esto nos permitirá iniciar inmediatamente el proceso de normalización del suministro de gas en el país", precisó.

En conclusión, los trabajos de reparación en los ductos de TGP en Megantoni, continúan presentando avances, así lo informó el Ministerio de Energía y Minas.