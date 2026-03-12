Transporte de carga pesada funciona parcialmente pese a paro convocado para este 12 de marzo

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con exitosa el pdte. de Transportistas Unidos de Carga Pesada, Iván Valencia, se pronunció en torno al paro convocado para este jueves 12 de marzo por alza de precios de combustibles. Al respecto, indicó que entre 70% y 40% de conductores del sector continúan brindando sus servicios.

Paro por crisis energética

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Valencia indicó que cuentan con registros de baja demanda ante esta medida tomada en medio de la crisis energética que se presenta en el país y la cual ha afectado a taxistas, ciudadanos y demás.

"De un 100% están en un 70% a 40%, se van a ir sumando los transportistas porque estamos trabajando prácticamente a pérdida", dijo a nuestro medio de comunicación, este jueves 12 de marzo.

En tal sentido, Iván Valencia indicó que no pueden incrementar el precio de su flete debido a que existe mucha oferta en dicho sector. Según precisó, el libre mercado funciona solo para los "pequeños".

No llegaron a acuerdo con Gobierno

En otro momento, Valencia precisó que en la reunión que sostuvo su sector con la premier Denisse Miralles no se llegó a un acuerdo para solucionar las problemáticas que los aquejan. Por ello, cuestionó el desconocimiento de las autoridades sobre la problemática con los combustibles.

Según indicó, durante dicho encuentro, la presidenta del Consejo de Ministros "estaba perdida", debido a que no conocía las problemáticas de dicho sector. Esto generó la indignación de los dirigentes que asistieron a la reunión con esperanza de obtener soluciones.

Además, Valencia criticó que el Estado peruano siempre justifique su falta de actuar en torno a las obras como la nueva Carretera Central y la vía Santa Rosa, con la supuesta falta de presupuesto.

"En sí, tenemos seis ministerios que son inservibles que se gastan más de 8 mil millones de soles al año, eso tiene que saber la población. Si no hay solución la huelga continúa", enfatizó.

Cabe mencionar que, Valencia denunció que el Ejecutivo dejó de pagar la franja estabilizadora, encargada de equilibrar el precio de los combustibles para que no afecten a los transportistas y demás sectores.

De esta manera, los transportistas de carga pesada no habrían obtenido soluciones concretas por parte del Ejecutivo, a pesar de que sus dirigentes mantuvieron una reunión con la premier Denisse Miralles, quien, según Iván Valencia, tenía desconocimiento total sobre las problemáticas que aquejan al sector.