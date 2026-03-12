Guido Bellido condiciona voto de confianza de Podemos Perú a la no privatización de Petroperú: "Se tiene que reorganizar"

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Quedan pocos días para que el gabinete liderado por Denisse Miralles acuda al Congreso de la República en busca del ansiado voto de confianza. La premier y sus ministros vienen trabajando desde que juraron en sus cargos ya que afrontan la crisis energética ante la falta de gas natural y los embates de las lluvias que vienen causando estragos en diferentes partes del país.

Guido Bellido exige que Petroperú no sea privatizada

Respecto a ello, el congresista Guido Bellido sostuvo una entrevista en Canal N donde reveló la postura que tomará Podemos Perú ante el Consejo de Ministros. El parlamentario dejó en claro que una de sus principales preocupaciones es la posible privatización de Petroperú, la cual, según él, ya está encaminada.

El premier dejó en claro que el decreto supremo que publicado en diciembre pasado no tiene la intención de una reestructuración como se indicó, sino de entregar la empresa estatal a capitales privados. Incluso aseguró que la refinería de Talara y otros activos serían dada por el Ejecutivo a otras compañías.

"Nosotros tenemos clarísimo que la Refinería de Talara lo quieren entregar a un privado. Que saquen un decreto en donde se establezcan las líneas de trabajos claros respecto a Petroperú", indicó.

#AlFinalDelDía El congresista Guido Bellido (Podemos) afirmó que la reestructuración de Petroperú busca privatizar la empresa estatal. Señaló que su bancada no dará el voto de confianza si el Gobierno no garantiza que Petroperú no será privatizada ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/38mf9jscx6 — Canal N (@canalN_) March 12, 2026

En esa misma línea, el expremier calificó al decreto anterior como una 'herramienta para privatizar' la petrolera estatal. A su vez, dejó en claro que desde su partido están de acuerdo en una reestructuración urgente para salvar Petroperú, más aún en medio de la coyuntura por la crisis energética que se vive a raíz de la escasez de gas natural.

"Se tiene que reorganizar, pero eso no significa desmantelar la empresa. Los cargueros petroleros que tenía Petroperú los han vendido y tenemos claro que el camino trazado es para privatizar Petroperú y no estamos de acuerdo", añadió.

Solo así darán su voto de confianza

Finalmente, Guido Bellido aseguró que Podemos Perú dará su voto de confianza solo si el Ejecutivo emite un decreto que confirme la no privatización de Petroperú. De no ser así, su bancada no respaldará al gabinete de Denisse Miralles a pesar de la actualidad del país.

Eso sí, acudirán a un posible llamado de la premier para conversar con el gobierno y poner sus condiciones sobre la mesa.

"Como bancada hemos acordado que ante un llamado de la premier vamos a asistir y queremos, bajo documento, que Petroperú no se va privatizar. Bajo esas condiciones podríamos dar el voto de confianza, sino no hay problema, no tenemos apuro de ningún tipo porque nuestra postura se respeta", añadió.

En resumen, el congresista Guido Bellido aseguró que su bancada Podemos Perú solo dará el voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles si se garantiza que Petroperú no será privatizada en los próximos meses.