Colectivo "Los Pacientes Importan" desmiente al Minsa tras afirmar que no había desabastecimiento de insulina: "Es un golpe emocional"

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una dramática situación es que la viven cientos de pacientes diabéticos del tipo I por el desabastecimiento de uno de sus principales medicamentos que usan a diario para vivir y es la insulina, producto que desde finales de febrero último está reportado en bajo stock en los hospitales públicos del país.

En medio de la renuncia de Luis Quiroz Avilés al Ministerio de Salud (Minsa), el sector aseveró que no hubo escasez de la medicina, sino "una mala distribución". Esta afirmación ha causado un enorme rechazo por parte de las personas afectadas, puesto que, aseveran que el ahora exministro sí era consciente de esta problemática sanitaria.

Colectivo desmiente al Minsa: Sí hay desabastecimiento de insulina

Quien se encargó de desmentir lo dicho por el Ministerio de Salud fue Sofía García, asesora del colectivo "Los Pacientes Importan", alertando, además, que cerca de 20 000 pacientes están en grave riesgo por la falta de la medicina para el tratamiento de diabetes tipo I.

"La Asociación de Pacientes con Diabetes se reunió el 6 de marzo con el ministro de Salud en el Ministerio y les dijeron que sí había un desabastecimiento de insulina para los pacientes con diabetes. Hay un problema con la Buena Práctica de Manufactura de la insulina que recibíamos de la India y por eso no tenemos. No puede ser posible que digan que hay un problema de redistribución cuando en realidad no hay el medicamento", informó.

En comunicación con Exitosa hoy, jueves 12 de marzo, reafirmó la crisis del vital medicamento para los pacientes con diabetes; asimismo, rechazó lo señalado por la cartera ministerial, la cual -asegura- ha generado un impacto emocional muy fuerte en las personas que aquejan la mencionada enfermedad.

La vocera expresó la decepción de lo pacientes diabéticos, porque desde el Minsa ni siquiera presentaron un cronograma de entrega del medicamento, a fin de trasmitirles seguridad y tranquilidad en medio de la preocupación por no tener su insulina.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, la asesora del colectivo Los Pacientes Importan, Sofía García, rechazó que el Ministerio de Salud negara el desabastecimiento de insulina, pues afirmó que asociaciones de pacientes con diabetes se reunieron con el ex ministro de... pic.twitter.com/klEaHg9CPg — Exitosa Noticias (@exitosape) March 12, 2026

Renuncia de Luis Quiroz fue también por desabastecimiento de medicinas

La renuncia de Luis Quiroz como ministro de Salud, quien estuvo en el cargo desde octubre del 2025 con el gobierno de José Jerí, le ha significado al presidente José María Balcázar su primera recomposición de una cartera ministerial a 15 días de haber tomado juramento al Gabinete Ministerial de Denisse Miralles.

En la previa, la primera ministra manifestó que la dimisión planteada había sido por "razones personales". No obstante, sí reconoció que el sector pasaba por una "crisis compleja" debido a los efectos que pueden traer las lluvias intensas por el Fenómeno 'El Niño', más precisamente por la propagación del zancudo del dengue.

Además, otra problemática que hizo referencia fue el desabastecimiento de medicinas en los hospitales, tal como es el caso de la insulina para los pacientes diabéticos tipo I.

El movimiento en el Consejo de Ministros se da a exactamente una semana de que Miralles solicite el voto de confianza al Congreso de la República, dicha sesión está programada para el miércoles 18 de marzo y en donde los pacientes esperan recibir sus medicamentos.