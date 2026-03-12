Transportistas de carga pesada exhortan al Gobierno a que se comercialice más gas: "No tenemos GNV ni GLP"

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Magno Salas, presidente de la Confederación de Gremios del Transporte de Carga Pesada, explicó la razón por la que el sector convocó a un paro que se lleva a cabo este jueves y exhortó al Gobierno a que exija a las plantas de servicio que comercialicen más gas.

Exhortan al Gobierno a que se comercialice más gas

Este jueves 12 de marzo se viene desarrollando un paro convocado por los transportistas de carga pesada, de acuerdo a Magno Salas la razón de ello se debe a que existe excesivos precios en el combustible "que han perdido todo norte".

"Creo que hoy día nos hemos sacado la venda de los ojos. La población tiene que saber qué es lo que ha pasado. Nosotros hemos estado ayer en Palacio de Gobierno, por la tarde hemos estado en Osinergmin han hecho ver que las plantas siguen vendiendo lo mismo, pero tiene que vender más porque no tenemos gas natural ni GLP", explicó.

Además, solicitó al Gobierno para que exija a estas plantas de servicio para que puedan comercializar mayor cantida de gas para que estas puedan liberar el mínimo que tienen como reserva y se pueda atender al sector.

El precio del combustible se dispara

En ese contexto, manifestó que la citada situación ha ocasionado que "el precio del del combustible se dispare" ejemplificó ello con el caso de Arequipa, región en la que indicó que el precio del diésel está por encima de los 23 soles y consideró que esto "no es correcto".

En tal sentido, denunció que, en medio de la crisis energética que atraviesa el país, las empresas importadoras de gas son las que marcan el precio y que se están realizando "prácticas monopólicas" debido a que establecen un costo por encima del que debería ser.

"El Estado dijo ayer que iba a salir tras los grifos. Creo que los grifos solo comercializan, quienes marcan el precio en el Perú son los importadores y ellos ponen un precio, sobre este se comercializa. Creo que acá se tiene que hacer una evaluación. Hay una posición de dominio y se están realizando prácticas monopólicas porque están marcando un precio por enciama de lo que debería ser", aseguró.

Como vemos, en un martes en el que se viene llevando a cabo un paro convocado por el sector de transportistas de carga pesada, el presidente de la Confederación de Gremios del Transporte de Carga Pesada, Magno Salas, exhortó al Gobierno a que las plantas de servicio puedan comercializar más gas.