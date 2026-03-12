¿Matute otra vez? El estadio donde Sporting Cristal jugaría la fase de grupos de la Copa Libertadores

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Durante el encuentro de vuelta ante Carabobo en Matute, se reportaron pintas y daños en los alrededores del estadio, hechos que podrían impedir que Sporting Cristal vuelva a jugar allí la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Ante este escenario, la dirigencia rimense evalúa alternativas para asegurar su localía en el torneo continental.

Cristal y su posible estadio para la Libertadores

Durante el duelo que clasificó a los celestes a la etapa de grupos, se registraron ciertos incidentes protagonizados presuntamente por hinchas de Sporting Cristal.

Aunque la clasificación fue motivo de alegría, las imágenes difundidas en redes sociales muestran pintas y daños en los alrededores de Matute, situación que ahora está bajo investigación.

Según informó el periodista Gustavo Peralta en Modo Fútbol, Alianza Lima analiza seriamente si prestar nuevamente el estadio a los celestes.

"Cristal va a tener que ser local en Trujillo. Que era la segunda opción si no les daban Matute. Incluso ya habían hablado con la gente de Trujillo y habían separado hace poco. Eso es verdad", declaró Gustavo Peralta.

La posibilidad de jugar en el estadio Mansiche de Trujillo ya había sido contemplada antes, pero había quedado en pausa mientras se aprobaba el uso de Matute. Ahora, con los hechos recientes, la opción norteña vuelve a tomar fuerza como sede alternativa.

¿Cristal podría jugar contra Cusco FC y la 'U'?

Esa histórica clasificación de Sporting Cristal frente a Carabobo en el Alejandro Villanueva ha sacudido la Copa Libertadores 2026, demostrando que el cuadro celeste está para pelear grandes cosas en el torneo internacional.

Luego de sufrir en una tanda de penales de infarto, los celestes aseguraron su lugar en la fase de grupos, desatando la euforia de sus hinchas y ubicándose en el Bombo 4 del sorteo.

Según el reglamento de la Conmebol, los clubes provenientes de la fase preliminar no tienen restricciones geográficas, por lo que Sporting Cristal podría enfrentar a Universitario de Deportes o Cusco FC.

Rimenses, cremas y cusqueños esperan ahora el sorteo de grupos, programado para el jueves 19 de marzo en Luque, Paraguay, donde conocerán a sus rivales para la competición que inicia en abril.

Así, Sporting Cristal podría verse obligado a abandonar Matute como escenario para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que el Estadio Mansiche de Trujillo se perfila como la alternativa más firme. La decisión dependerá de la evaluación de Alianza Lima y de cómo se resuelvan los incidentes recientes en La Victoria.