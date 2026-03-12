Jean Deza: Conoce la fuerte suma que debe pagar a club de Liga 2 para fichar por Sport Boys

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Aunque Jean Deza confirmó hace varios días su llegada a Sport Boys, el jugador aún no ha podido pisar el campo de entrenamientos. Todo se debe a que mantiene una deuda pendiente con club de Liga 2, su anterior equipo, lo que ha complicado la formalización de su contrato para la temporada 2026.

Jean Deza y la fuerte suma que debe pagar

En la última edición del programa Hablemos de Max, el periodista Gustavo Peralta explicó con detalle la situación económica que rodea al fichaje de Jean Deza: "Jean Deza tiene contrato con Santos de Nazca, con un adelanto económico correspondiente a 2026".

"Es una situación compleja que se está resolviendo. Sport Boys ya llegó a un acuerdo con el presidente de Santos de Nazca para cubrir el monto que Deza debe abonar al club. Boys está dispuesto a aportar una parte y Deza se compromete a cubrir el resto", añadió.

El periodista precisó que Jean Deza deberá entregar una cuota inicial significativa en las próximas horas. Tras este pago, Sport Boys podrá formalizar la negociación con Santos de Nazca, y el resto del dinero se descontará mensualmente de su sueldo.

En cuanto a las cifras exactas, Gustavo Peralta indicó: "Se mencionó una cláusula de 500 mil dólares, pero ya fue descartada. El monto final de la negociación es de 90 mil dólares ".

"Deza deberá pagar 20 mil dólares como cuota inicial y el resto se le descontará mensualmente. Esta información proviene de Sport Boys, que asegura que el acuerdo está aceptado por Santos de Nazca", agregó.

Jean Deza y Sport Boys contra el tiempo

El periodista también resaltó la presión existente para concretar el fichaje. La dirigencia de Santos de Nazca mantiene una postura firme y exige que la cuota inicial se efectúe a más tardar este 12 de marzo, ya que no se permitirá más tiempo para la negociación.

"El viernes todo debe estar definido", advirtió Gustavo Peralta, dejando en claro que Jean Deza y Sport Boys no tienen margen de error si quieren oficializar el contrato antes del inicio de la Liga 1 2026.

En definitiva, Jean Deza deberá pagar una fuerte suma a Santos de Nazca para fichar por Sport Boys y poder iniciar su etapa con el club. La operación aún está en trámite. El pago inicial y los descuentos mensuales serán clave para que el extremo se ponga la camiseta rosada en la Liga 1 2026.