12/03/2026

En medio de la crisis nacional por desabastecimiento de medicamentos, el Gobierno designó a Luis Rosales Pereda como nuevo presidente ejecutivo de EsSalud, en reemplazo de Segundo Acho Mego.

Luis Rosales Pereda es designado nuevo presidente de EsSalud

A través de la Resolución Suprema N° 006-2026-TR, publicada este jueves 12 de marzo en el diario oficial El Peruano, se oficializó la designación de Luis Rosales Pereda como nuevo presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud - EsSalud, luego de aceptar la renuncia de Segundo Cecilio Acho Mego, quien dirigía esta institución desde marzo de 2025.

Hay que mencionar que la citada medida lleva las autógrafas del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fausto Fernández Cáceres.

Además, según estipula la norma, Rosales Pereda asumirá funciones como el representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud - EsSalud y ocupará el cargo de presidente ejecutivo del organismo.

Recordemos que, la salida de Segundo Cecilio Acho Mego se estableció luego de que fuera convocado de urgencia por el Ministerio de Trabajo, en el que se le solicitó que deje el puesto, de acuerdo a fuentes del sector.

Un dato que hay que subrayar es que EsSalud ha tenido diez presidentes ejecutivos en 5 años, casi el mismo número de mandatarios de la República en dicho tiempo, lo que refleja que su conducción estuvo marcada por la inestabilidad.

El perfil de Luis Rosales Pereda

El nuevo presidente ejecutivo de EsSalud, Luis Rosales Pereda, cuenta con una trayectoria en el sector salud. Previamente formó parte de la administración del seguro social y de SUSALUD.

En tal sentido, asumió como gerente de servicios prestacionales de nivel I y II de la Red Rebagliati, al igual que la gerencia de la Red Prestacional Sabogal, periodo en el que impulsó la categorización del Hospital Canta Callao como establecimiento II-E, y la Red Asistencial de Lambayeque.

Además, fue intendente de la Intendencia de Supervisión de Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud. Sin embargo, su carrera ha sido señalada por una serie de cuestionamientos debido a denuncias fiscales en su contra, entre las que incluye procesos por estafa e incumplimiento de obligaciones alimentarias y una denuncia policial por violencia contra la mujer.

