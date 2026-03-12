Violento accidente de tránsito en Ventanilla: Auto embistió a mototaxi y dejó dos heridos de gravedad

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de Ventanilla se registró un violento accidente que dejó a dos personas heridas de gravedad luego de que un auto que iba a excesiva velocidad embistió contra una mototaxi.

Violento accidente de tránsito en Ventanilla

El conductor del vehículo particular, identificado como Antonio Reinaga Minchán, se desplazó a alta velocidad lo que ocasionó que impactara frontalmente contra una mototaxi, que cruzaba un rompemuelle, en la que iba como pasajera una menor de 16 años.

Producto de este accidente, la unidad menor fue empujada contra un medidor de gas y una vivienda. Por su parte, debido a la potencia de la colisión, la adolescente salió expedida cerca de 25 metros desde el punto de impacto inicial.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona en la que se observa que el automóvil no frena en ningún momento y arrolla de manera directa a la mototaxi, de la cual su chofer, de 47 años, también resultó herido.

Cabe señalar que los agraviados fueron trasladados de emergencia a un centro de salud cercano en donde permanecen luchando por su vida y bajo pronóstico reservado por los médicos.

El estado de salud de las víctimas del violento accidente

La adolescente de 16 años presenta heridas de consideración tras resultar expulsada en el accidente. Mientras que el chofer de la mototaxi permanece en coma inducido a causa de una fractura severa en el cráneo sufrida durante el impacto.

Sobre la salud del conductor, los médicos han indicado que su situación es crítica y que las próximas horas serán determinantes para conocer su evolución tras someterse a una operación de emergencia.

¿Qué sucedió con el conductor del vehículo causante del accidente?

El padre de la menor agraviada señaló a América Noticias que el chofer del vehículo refirió que la causa del siniestro fue una supuesta falla en el sistema de frenos. Sin embargo, el peritaje oficial demostró que el automóvil frenaba con normalidad.

En tanto, los testigos manifestaron que Antonio Reinaga Minchán presentaba signos de presunto estado de ebriedad, pero el dosaje etílico preliminar habría resultado negativo según fuentes policiales. Ahora, permanece bajo custodia en la carceleta del Poder Judicial la espera de una audiencia de prisión preventiva programada para este jueves.

