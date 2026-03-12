Korina Rivadeneira y su DOLOROSA confesión en medio de rumores de separación con Mario Hart

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneria sorprende con inesperada confesión en medio de los rumores de separación con Mario Hart. ¿Qué reveló la conocida actriz y exchica reality?

¿Mario Hart y Korina Rivadeneira terminaron?

En los últimos días se acrecentaron los rumores de una posible crisis en la relación de Mario Hart y Korina Rivadeneira luego de que sus seguidores se percataran de que ya no comparten fotos juntos como antes. En medio de esa situación que lo pone en la mira de la farándula local, el piloto de automovilismo no dudó en abordar el tema.

Mario Hart sostuvo que lo que ocurra en su relación con la actriz e influencer venezolana es un "tema privado" y que tienen todo el derecho de mantenerlo así. "Si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo nos encargaremos nosotros como dos personas responsables de hacerlo", expresó.

También precisó que ambos están tranquilos y que la decisión de no compartir imágenes junto a Korina fue consensuada, pidiendo que "dejen de tejerse cuentos" al respecto.

Korina Rivadeneira hace inesperada confesión

En medio de los rumores y especulaciones de que su relación estaría en crisis, surge una inesperada confesión. Pues bien, en medio de una entrevista, Korina Rivadeneira abrió su corazón y reveló un episodio doloroso en su vida.

Según su relato, ella tuvo algunas dificultades para quedar embarazada e incluso tuvo dos pérdidas antes de convertirse en madre y formar una familia con Mario Hart.

"Mario y yo estábamos buscando tener a nuestro primer hijo y fue súper difícil, yo ya había tenido anteriormente dos pérdidas y esta vez tuvimos varios intentos y no quedaba embarazada", indicó en un inicio en el programa de Luis Noriega Hoces para, seguidamente, revelar que los problemas se debieron por tener ovarios poliquísticos.

Finalmente, la exchica reality y participante del programa 'Esto es Guerra' (EEG) reveló que inició un tratamiento para mejorar su fertilidad y los procesos de concepción, que requirió disciplina y paciencia.

Inesperada noticia en la farándula

Mientras surgen rumores de una posible crisis en la relación de Korina y Mario Hart, se lanzó otra noticia que sorprendió a la farándula peruan: el fin del matrimonio de Katia Condos y Federico Salazar.

"Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre", expresaron el periodista y la reconocida actriz a través de un comunicado en sus redes sociales.

El rompimiento de la relación de ambos personajes dejó a muchos desconcertados, por lo cual, muchos se preguntan qué pasará con la otra pareja de la farándula que se ha ganado el cariño de sus seguidores. En medio de esas especulaciones, Korina Rivadeneira reveló que perdió 2 bebés con Mario Hart.