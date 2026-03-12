Conductores de la E.T. Santa Catalina paralizan sus labores tras asesinato de uno de sus compañeros en VES

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El último miércoles 11 de marzo quedó registrado como un día negro para la empresa de transportes Santa Catalina luego del lamentable asesinato de uno de sus conductores en Villa El Salvador. El transportista acaba de salir de su paradero inicial cuando fue abordado por sujetos, que fingieron ser pasajeros, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.

Conductores de Santa Catalina paralizan sus labores

Como era de esperarse, el resto de conductores de la línea, que recorre Villa El Salvador hasta el Cercado de Lima, alzaron su voz de protesta y paralizaron sus labores en medio de un nuevo paro de transportistas programado para este jueves 12 de marzo. Su pedido es que las autoridades logren la captura de los responsables de ese crimen, además de las bandas que vienen extorsionándolos a diario.

Y es que esta no es la primera vez que Santa Catalina es víctima de un atentado similar ya que en septiembre y octubre del 2025 ocurrió un hecho criminal que por suerte no terminó con víctimas que lamentar. Aquella vez, el coronel Víctor Revoredo se reunió con representantes y choferes de esa línea para comprometerse a acabar con las constantes amenazas que sufrían.

Sin embargo, la labor de la Policía Nacional del Perú parece no haber rendido los frutos esperados luego del reciente asesinato del chofer Michael Hurtado en Villa El Salvador. Además, no solo Santa Catalina hará un algo a sus labores ya que importantes gremios de transporte público acatarán un nuevo paro general como protesta por la inseguridad que viven a diario.

Colocan flores en puerta de patio de maniobras

La muerte de un nuevo transportista no ha sido pasada por alto por vecinos de la zona de Lomo de Corvina en el mencionado distrito al sur de Lima. Y es que a las afueras del patio de maniobra de la línea, se improvisó una especie de altar con flores y velas en memoria del conductor fallecido.

Exitosa pudo conocer que Michael Hurtado de 43 años iba a casarse con su pareja a la que le había pedido matrimonio en el 2025. Incluso, la mujer conversó con nuestro medio para hacer un llamado a las autoridades al señalar que su prometido no había cometido delito alguno.

De esta manera, conductores de la empresa de transporte Santa Catalina paralizaron totalmente sus labores luego del asesinato de uno de sus compañeros en Villa El Salvador.