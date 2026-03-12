Corte de AGUA el 14 de marzo: Conoce los distritos, zonas y horarios de la suspensión

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Toma tus precacuciones! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló qué habrá corte del recurso hídrico el sábado 14 de marzo en distritos de Lima Metropolitana. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida de forma temporal.

¿Por qué habrá corte de agua el sábado?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal informó que la interrupción del servicio de agua potable en diversos puntos de la capital se debe a trabajos de mantenimiento y a la jornana de acciones necesarias para evitar futuras averías en el suministro.

En ese marco, recordó a la ciudadanía a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua en recipientes limpios desde ya, previo al corte del servicio para evitar el desabastecimiento en actividades básicas y la saturación de las redes al retornar el servicio.

Sin agua en Santiago de Surco

Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur.

Motivo de suspensión : Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Sector 182.

Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2. Sector 182.

Interrupción del servicio en Chorrillos

Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

En San Juan de Lurigancho

Áreas afectadas: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusílagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

En Santa Anita y La Molina

Zonas afectadas de La Molina: Todo el distrito.

de La Molina: Todo el distrito. Áreas afectadas en Santa Anita: Área comprendida entre Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

Horario del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

En Ate / San Luis y San Borja

Áreas afectadas de Ate : Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.

Zonas sin agua en San Luis - San Borja: Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis.

Horario del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Así que ante el anuncio de que habrá corte de agua en Lima este sábado 14 de marzo, Sedapal, a través de sus redes sociales, exhorta a los usuarios a tomar sus precauciones.