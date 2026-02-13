San Valentín 2026: Este es el distrito con más matrimonios y divorcios de Lima según el INEI

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Día de San Valentín no solo trae flores, chocolates y cenas románticas. También es una ocasión perfecta para mirar cómo anda el amor en cifras. Y en Lima, hay un distrito que se lleva el título de "campeón" tanto en bodas como en divorcios al mismo tiempo.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2024 se registraron más de 22 mil matrimonios y más de 9 mil divorcios en toda la capital. Los números muestran que el amor florece con fuerza, pero también que las rupturas forman parte de la historia de muchas parejas.

¿Y cuál es el distrito que lidera ambos rankings? Nada menos que San Juan de Lurigancho (SJL), el más poblado del país. Allí se celebraron 1,923 matrimonios y se concretaron 610 divorcios en un solo año. Es decir, SJL es el lugar donde más parejas deciden dar el "sí" y, curiosamente, también donde más optan por decir "hasta aquí".

Durante el 2024, hubo 25 divorcios por cada 100 matrimonios inscritos.

El amor en Lima

Después de SJL, los distritos con más matrimonios fueron Santiago de Surco (1,663), San Martín de Porres (1,282), Comas (1,273) y San Juan de Miraflores (1,159). En contraste, los menos poblados como Santa María del Mar, San Bartolo, Pucusana, Punta Negra y Punta Hermosa apenas registraron entre 9 y 47 bodas en todo el año.

En cuanto a divorcios, los números más altos después de SJL se dieron en San Martín de Porres, Surco, Comas, Los Olivos y el Cercado de Lima. La tasa general en la capital se mantiene estable: 25 divorcios por cada 100 matrimonios.

Duración de los matrimonios

El informe también revela que las uniones disueltas tuvieron una duración promedio de 15 años. La mayoría terminó entre los 6 y 10 años de casados, aunque también hubo rupturas tras más de tres décadas de convivencia.

San Valentín nos recuerda que el amor puede ser eterno... o durar lo que la vida en pareja permita. En Lima, los números muestran que los grandes distritos concentran tanto las celebraciones como las despedidas. Y SJL, con su enorme población, refleja esa dualidad: es el epicentro de los "sí, acepto" y también de los "mejor cada uno por su lado".

Más allá de las cifras, el dato curioso es que el amor sigue siendo protagonista en la capital, incluso cuando las estadísticas nos dicen que no siempre es para toda la vida.