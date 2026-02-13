Petroperú recortará más de 950 puestos de trabajo y ajustará su planilla a 1700 trabajadores

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de su reorganización patrimonial ordenada por el Ejecutivo y aprobada por el directorio, Petroperú anunció el recorte de personal de más de 950 puestos de trabajo. El proceso, sin embargo, será progresivo.

Más de 950 trabajadores dejarán Petroperú progresivamente

Esta decisión fue comunicada este viernes 13 de febrero a la Superintendencia del Mercado de Valores, y se enmarca en el Decreto de Urgencia N° 010-2025, en donde el gobierno de José Jerí dispone la reorganización patrimonial de la petrolera estatal.

La medida incluye la implementación de una estructura más simple, que reducirá la planilla de la petrolera estatal a solo 1700 trabajadores.

Según informó la empresa, el recorte de personal no implicaría despidos. Se aplicará a contratos temporales, suplencias, trabajadores que se jubilen a partir de este año y quienes deseen optar por un plan de desvinculación voluntaria.

Este ajuste aplicará a plazas "que no agregan valor inmediato" y a trabajadores sujetos a contratos modales y de suplencia.

ProInversión, agencia encargada de la reorganización patrimonial de Petroperú, indicó que la reducción de puestos podría incrementarse hasta 1550 si prospera la escisión de la empresa en bloques patrimoniales.

ProInversión presentará plan para reestructurar Petroperú.

En cuanto al financiamiento del plan, el directorio aprobó la asignación de recursos ante el Ministerio de Energía y Minas, en concordancia con la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria.

Bloquean carretera en rechazo a privatización de Petroperú

El pasado 30 de enero, pobladores de Talara, donde se ubica la refinería más importante de la petrolera, bloquearon la carretera Costanera en señal de protesta ante una posible privatización de Petroperú.

Desde tempranas horas de la mañana de este viernes, manifestantes paralizaron sus actividades para congregarse en la carretera en el sector Negritos, donde quemaron llantas en varias vías, en rechazo a la medida del gobierno de José Jerí.

Los ciudadanos, entre los que se encontraban trabajadores de Petroperú, acusaron al Ejecutivo de actuar a espaldas del pueblo. En diálogo con Canal N, aclararon que ellos no tienen intereses sindicales ni partidarios, sino que buscan evitar el alza de precios de los combustibles y mantenerlos accesibles.

"No estamos en contra de una reestructuración, pero no aceptamos una privatización que afecte a todos", señalaron.

Asimismo, otro protestante sostuvo que el Poder Ejecutivo pretende desvirtuar la función de la empresa petrolera estatal para poder reorganizarla y encargar el proceso a la empresa Proinversión, pese a que la ministra de Economía, Denisse Miralles, aclaró que la privatización no es una opción.