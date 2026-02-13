Choque entre un autobús y un camión deja al menos 13 personas fallecidas

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las causas principales de muertes en las autopistas. Al menos 13 personas fallecieron y otras nueve resultaron heridas tras el fuerte impacto ocurrido durante la noche en una carretera.

Un lamentable accidente que no pudo ser evitado. Durante la noche en la carretera cercana a la ciudad de Karachi, una de las más pobladas de Pakistán, fue el escenario del trágico accidente.

Como resultado del impacto 13 personas fallecieron luego que colisionara un camión cisterna y un autobús con pasajeros. Además, nueve personas resultaron heridas debido al estrellón.

De acuerdo a información preliminar, el vehículo pesado se dirigía hacia la ciudad de Sanghar cuando se produjo el choque contra el camión cisterna. Ambos vehículos terminaron volteados sobre la autopista.

Al lugar se trasladaron personal de bomberos, policías y rescatistas para efectuar el plan de rescate de los agraviados. Así, se lograron rescatar a nueve personas heridas, más lamentablemente otras 13 fallecieron.

La parte delantera de ambos vehículos terminaron destruidas dando cuenta de la gravedad del accidente. Durante las labores de socorro, la vía se vio cerrada momentáneamente. Las autoridades de Pakistán iniciaron una investigación para esclarecer la causa del siniestro que enlutó al país.

Autoridades se pronunciaron tras el incidente

Debido al impactante choque, el ministro del Interior de la provincia de Sindh, Zia-ul-Hasan Lanjar, lamentó el terrible suceso a través de un comunicado expresando su "profundo pesar y dolor". Además, brindó el pésame a las familias de las víctimas.

"He ordenado que se proporcione a los heridos las mejores y más inmediatas instalaciones médicas posibles, y he instruido a las autoridades pertinentes para que agilicen aún más las actividades de auxilio", indicó a través de un comunicado.

Por otro lado, el ministro principal de Sindh, Murad Ali Shah, se sumó a la expresión de pésame e indicó que ha ordenado una investigación para determinar la causa del accidente.

Adicionalmente, indicó que se tomarán las medidas en contra de los responsables del accidente y precisó que se ordenará una aplicación de las leyes de tránsito a favor de la ciudadanía.