ANP rechaza advertencia de José Jerí sobre denunciar a la prensa: "Quiere limitar el debate público"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Zuliana Lainez, rechazó que el comunicado del gobierno de José Jerí, que minutos después tuvo ese punto eliminado, en el que advirtieron a los medios de comunicación que tomarían acciones legales por revelar la contratación de cinco allegadas a su al mandatario.

"La prensa hace su trabajo"

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la titular de la ANP se refirió al comunicado que ha generado preocupación por la amenaza del Ejecutivo contra la libertad de prensa.

"Los abogados que deben estar cerca al presidente de la República deben haberle dado un tremendo jalón de orejas porque iba a ser una derrota más. Lo que el periodismo está haciendo es registrar hechos que están absolutamente documentados", señaló.

Resaltó que el tema es un asunto de interés público por ser contrataciones del Estado, por lo que son materias que deben ser fiscalizadas: "La prensa hace su trabajo". Y consideró inadmisible una pretensión de querella por la investigación realizada.

"Lo que el Despacho Presidencial quiere es limitar el debate público sobre un hecho de interés público. Aquí no estamos hablando sobre la vida privada del presidente, estamos hablando de personas que ingresaron a Palacio, que luego terminan siendo contratadas por el Estado, estamos hablando de dinero público y por ende por hechos que son de interés ciudadano y es labor de la prensa fiscalizar", indicó.

Ejecutivo cambió su relación con la prensa

Laínez hizo un símil en la nueva relación del gobierno de José Jerí con la prensa con la de la expresidenta Dina Boluarte, pues al iniciar su gobierno la exmandataria también aseguraba estar de parte de la libertad de prensa, sin embargo, ello cambió cuando se realizaron reportajes que generaron cuestionamientos a su gestión.

"Pero a penas te sacan algo que te incomoda (...) que te olvidas de tu respeto a la libertad de prensa y las puertas abiertas para los medios. Acá hay una carga estigmatizante frente a la labor de la prensa diciendo que se está informando tendenciosamente. No es el poder político el que tiene que calificar los enfoques editoriales de los medios de comunicación, no es el poder político el que tiene que ponerse en papel de víctima", señaló.

En ese sentido resaltó que los periodistas están trabajando al poner a la luz los hechos que quieren ser escondidos por funcionarios.

