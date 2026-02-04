Jean Deza volverá a la Liga 1 tras su paso por segunda división y fichará por club puntero del Apertura

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de varios meses jugando en la segunda división, Jean Deza volverá a la Liga 1 y lo hará fichando por un club puntero del Torneo Apertura, un movimiento que marca su retorno al protagonismo en el fútbol peruano tras su paso por Santos FC de Nazca.

¿A qué club llegaría Jean Deza?

El regreso de Jean Deza al fútbol grande del país ya es una realidad. El delantero volverá a competir en la Liga 1 2026 tras su paso por la Liga 2 con Santos FC de Nazca, equipo en el que logró mantenerse activo durante la temporada pasada.

El 'Ratón' volverá a la UTC, el club donde la rompió en su mejor época, y que ahora está arrancando el Apertura con todo.

Según informó el medio Momento Deportivo en sus redes sociales, el atacante de 32 años ya selló su llegada al conjunto cajamarquino.

"Jean Deza es nuevo jugador de UTC tras su paso por Santos de Nazca, donde anotó 4 goles y 5 asistencias en 16 partidos de Liga 2. El extremo de 32 años será dirigido por Carlos Bustos en su segunda etapa en Cajamarca", señaló el medio.

Este fichaje representa, además, un regreso especial para Jean Deza, ya que fue en UTC donde logró destacar en el 2019, temporada que terminó siendo clave para impulsar su carrera y dar el salto hacia Alianza Lima.

¡EL 'RATÓN' VUELVE A LA LIGA 1! 🔥



✅ Jean Deza es nuevo jugador de UTC tras su paso por Santos de Nazca, donde anotó 4 goles y 5 asistencias en 16 partidos de Liga 2.



➡️ El extremo de 32 años será dirigido por Carlos Bustos en su segunda etapa en Cajamarca.



ℹ️ @PieroPalomino9 pic.twitter.com/fegimf5gzB — Momento Deportivo (@MDeportivope) February 4, 2026

UTC inicia con pie derecho el Apertura

En la primera fecha del Torneo Apertura 2026, UTC la rompió y se llevó la victoria 2-0 sobre Atlético Grau en el estadio Héroes de San Ramón, empezando el campeonato con todo. Con este triunfo, el equipo cajamarquino sumó sus primeros tres puntos y se puso puntero del torneo.

Marcos Lliuya se encargó de abrir el marcador apenas a los 2 minutos del primer tiempo. Minutos después, UTC parecía haber hecho el 2-0 con Bruno Duarte, pero el VAR dijo "no pasa" y el árbitro Junior Rivera anuló el gol, dejando a todos con la boca abierta.

En el segundo tiempo, el equipo de Carlos Bustos no aflojó y finalmente amplió la ventaja con un golazo del extremo ecuatoriano Adolfo Muñoz a los 54 minutos.

Desde ahí hasta el pitazo final, UTC dominó el partido y cerró el 2-0 sobre Atlético Grau, dejando claro que llegó con todo a este Apertura 2026.

Así, Jean Deza volverá a la Liga 1 tras su paso por la segunda división y fichará por un club puntero del Apertura como la UTC, marcando su regreso a la máxima categoría del fútbol peruano en la temporada 2026.