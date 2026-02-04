Romeo Santos y Prince Royce llegan con su gira mundial "Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Los máximos exponentes de la bachata a nivel mundial confirmaron su llegada a nuestro país. EL REY Y EL PRÍNCIPE DE LA BACHATA, Romeo Santos y Prince Royce, ofrecerán un único concierto el 11 de septiembre de 2026 en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial "Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026".

Ambos artistas prometen un espectáculo inolvidable en el que repasarán sus más grandes éxitos, además de presentar sus nuevos temas. La preventa de entradas estará disponible los días 10 y 11 de febrero, a través de Teleticket desde las 10:00 a. m., con cualquier medio de pago.

Trayectoria histórica de Romeo Santos

Romeo Santos, conocido como "El Chico de las Poesías", llega con una trayectoria histórica en nuestro país. Ha logrado un récord sin precedentes, convirtiéndose en el único artista en realizar cinco conciertos totalmente agotados en un solo año en el Perú, incluyendo múltiples presentaciones sold out en el Estadio Nacional y una fecha completamente agotada en Arequipa, marcando cifras de asistencia nunca antes vistas.

Logros destacados de Prince Royce

Por su parte, Prince Royce ostenta un Récord Guinness por mantenerse 29 semanas en el primer lugar del Billboard Tropical con su éxito "Carita de Inocente". Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos Premios Lo Nuestro, Billboard de la Música Latina y varias nominaciones al Latin Grammy. Además, cuenta con un día oficial en su honor en la ciudad de Nueva York.

La empresa productora Tropimusic, encargada de esta presentación, anunció que el show será único, ya que la infraestructura audiovisual diseñada para esta gira no permite repetir una velada de tal magnitud en otra ciudad del país. El despliegue de luces, sonido y tecnología marcará un hito en la escena local y elevará el estándar de los conciertos en vivo.

Recorrido de la gira mundial

La gira "Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026" iniciará el 1 de abril en Estados Unidos, continuará por Europa y posteriormente recorrerá Latinoamérica, siendo nuestro país uno de los privilegiados en disfrutar de un espectáculo cargado de romanticismo, emoción y la mejor bachata del mundo.

El álbum "BLTN" debutó en los primeros lugares de ventas, mientras que su sencillo "Dardos" se mantiene en los rankings más importantes de Latinoamérica y España. Además, ha sido certificado como Disco de Oro en España y ha ocupado el Top Songs de Spotify en dicho país.

Todo va quedando listo para "Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026", y nuestro país tendrá el privilegio de recibir a dos de las figuras más grandes del planeta el 11 de septiembre en el Estadio Nacional. La preventa de entradas con cualquier medio de pago inicia este 10 y 11 de febrero, a través de Teleticket desde las 10:00 a. m.