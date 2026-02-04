Tragedia en Ruta 5 Sur: Dos muertos y más de 40 heridos deja choque entre un bus y un camión

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

¡Lamentable! Al menos dos fallecidos y más de 40 heridos dejó un grave accidente en la Ruta 5 Sur tras el choque de un bus de la empresa Turbus y un camión. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen al siniestro vial.

Accidente de tránsito deja más de 40 heridos

De acuerdo a los primeros reportes, un bus de la empresa Turbus fue protagonista de un grave accidente en la madrugada de este miércoles 3 de febrero en la región de La Auracanía. El conductor del vehículo interurbano habría perdido el control del bus hasta colisionar por alcance con un camión de carga que transportaba alevines en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Pitrufquén.

Hasta el lugar del siniestro llegaron equipos de emergencia, ambulancias y efectivos policiales para atender a los afectados. Lamentablemente, los Carabineros reportaron que el fuerte impacto dejó dos fallecidos, entre ellos, una mujer pasajera del bus y un auxiliar de Turbus.

Sobre el estado de los choferes de ambos vehículos, el teniente Manuel Cáceres señaló que "se encuentran con lesiones de menor consideración y ambos prestaron declaración respecto al accidente". Sin embargo, reportó que el incidente dejó también un saldo preliminar de al menos 43 lesionados, quienes fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la zona para recibir atención médica.

Conductor de Turbus fue detenido

Según medios locales en Chile, el camión de carga se encontraba detenido en medio de la carretera cuando, de repente, el bus que trasladaba pasajeros de Puerto Montt a Viña del Mar impactó por atrás al vehículo de carga. La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las causas exactas que dieron origen a la tragedia.

Peritos especializados trabajan en el lugar recopilando evidencia técnica, mientras que la Fiscalía coordina las diligencias investigativas para esclarecer la dinámica del accidente y responsabilidades del hecho. Además, se reportó que el conductor del bus Turbus pasará control de detención este miércoles.

Otra tragedia internacional

Desafortunadamente, no es la primera noticia que ha generado preocupación internacional. Pues bien, el martes 3 de febrero se reportó que un autobús que circulaba por un tramo de la carretera entre el municipio de São José da Tapera y la zona rural de Alagoas con al menos 60 peregrinos sufrió un aparatoso accidente, dejando al menos 15 muertos.

El Instituto de Criminalística de Arapiraca y la Policía Civil de Brasil han iniciado las investigaciones para determinar si el accidente se debió a una falla mecánica, como una posible pérdida de frenos, o a un error humano.

Accidente de autobús en Brasil.

Es así como se reportó que durante la madrugada de este miércoles, un grave accidente de tránsito dejó dos personas fallecidas y más de 40 heridos en la región de La Araucanía, en Chile. El caso se encuentra bajo investigación.