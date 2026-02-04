Ciro Castillo retoma funciones en el Gobierno Regional del Callao: "Me siento moralmente en las condiciones"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de permanecer un mes prófugo, Ciro Castillo Rojo, suspendido gobernador regional del Callao retornó a la sede de la institución con el objetivo de retomar sus funciones como autoridad regional. Tras su ingreso brindó una conferencia de prensa en donde dejó claro que se siente moralmente en las condiciones para no "defraudar a la población chalaca".

Asegura que cuenta con capacidad moral

La mañana de este miércoles, 4 de febrero, Castillo Rojo remotó sus funciones luego de que un fallo judicial dejara sin efecto la prisión preventiva que recaía en su contra por liderar la presunta organización criminal 'Los Socios del Callao' según la Fiscalía.

Aclaró que su ausencia en el GORE Callao se debió a que "el juez determina: 'Este señor creemos que lo debemos investigar por tales causas". Añadió que durante este procedimiento pasó una determinada cantidad de días y que posteriormente a ello la instancia a cargo define que ya tiene que estar presente. "Mientras dura la ausencia hay una suplencia, la determina el juzgado", aclaró.

En tanto, al ser consultado sobre si considera que se siente en la capacidad moral para retomar su cargo como gobernador regional del Callao respondió que sí.

"La capacidad moral me la da el juzgado que me está reinsertando en aquella función para la cual me ha elegido el pueblo y la capacidad moral me la dan mis electores. Por lo tanto, moralmente me siento en condiciones de no defraudar a la población chalaca", expresó.

Evita pronunciarse sobre investigaciones en su contra

En el inicio de su conferencia de prensa expresó que se encuentra "impedido" de realizar declaraciones sobre la citada carpeta fiscal y fue enfático al sostener que "hubiera querido no tener que estar esperando tres días para poder ingresar y hacerme cargo nuevamente del Gobierno Regional".

Acto seguido, su abogado Luis Palomino, señaló que se ha dispuesto la prohibición de ausentarse de la localidad, la prestación de una caución económica, prohibición de abandonar el país por un período de 24 meses, la prohibición de comunicar por cualquier medio con sus coinvestigados así como la prohibición de declaraciones a la prensa respecto a este caso.

"La licenciada Edita Vargas y todos aquellos que estuvieran inmersos en alguna falta, así que esta pueda a su vez ser delito, van a ser manejados por el estudio de abogados contratado para ese efecto", manifestó Ciro Castillo Rojo.

