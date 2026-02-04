'El Monstruo': Fiscalía advierte maniobras dilatorias ante suspensión de audiencia contra Erick Moreno

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público advirtió, en la audiencia de prisión preventiva por 36 meses contra Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', posibles maniobras de dilatación del proceso por parte de la defensa, ante una nueva suspensión de la sesión.

Suspenden audiencia

La audiencia que inició este miércoles 4 de febrero a las 9:30 a. m. fue suspendida por una hora y media, luego de que se notara la ausencia de uno de los dos abogados de Erick Moreno, por un presunto problema de notificación en la casilla judicial.

Es ante ello que el fiscal Contra el Crimen Organizado a cargo del caso, Leonardo Guffanti, pidió el uso de la palabra para realizar una advertencia ante los constantes problemas para el desarrollo de la sesión.

"El Ministerio Público como defensor de la legalidad advierte que no habría ningún vicio de notificación. Podríamos advertir alguna maniobra dilatoria que nuestro juzgado debe verificar", señaló en principio.

Posteriormente, procedió a recordar al magistrado que desde el viernes 30 de enero se viene reprogramando la audiencia, en principio por problema en la Base Naval del Callao, donde se encuentra recluido 'El Monstruo'.

"El Ministerio Público aprecia que no sea vulnerado el debido proceso en la modalidad del derecho a la defensa, teniendo en cuenta que son dos abogados, hay uno presente y bueno, como se ha advertido en casos anteriores complejos cuando hay varia cantidad de abogados, es un solo domicilio procesal", expresó.

Se espera que la audiencia se retome para las 11:30 a. m., en donde la Fiscalía deberá sustentar el requerimiento de 36 meses prisión preventiva contra el presunto cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte', organización que estaría tras otros ataques.

Brazo armado de 'El Monstruo' fue capturado

Tras un operativo, la Policía capturó a un presunto integrante de 'Los Injertos del Norte', organización criminal liderada por Erick Moreno, alias 'El Monstruo'. Sujeto habría participado en caso de sicariato coordinado por su cabecilla.

Se trata de Estefano Robles Reynoso, alias 'Nano', quien de acuerdo a información de las autoridades estaría implicado en hechos extorsivos y de cobro de cupos en Lima Norte.

Esta intervención fue confirmada por el general de la PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, quien mediante una conferencia de prensa brindó mayores detalles de esta nueva acción policial contra la delincuencia que viene azotando a diversas zonas del país.

"La captura de un ciudadano peruano quien ha sido intervenido en el transcurso de las horas como mérito de una resolución judicial. Había participado bajo lasm órdenes de este irrecuperable y ya puesto a buen recaudo por la justicia peruana con el apoyo de la justicia paraguaya 'El Monstruo'", manifestó el alto mando de la Policía.

Es en ese contexto que se suspendió la audiencia de prisión preventiva contra 'El Monstruo', por lo que el Ministerio Público advirtió posibles maniobras dilatorias por parte de la defensa de Erick Moreno.