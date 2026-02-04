Exfigura de Alianza Lima arremete contra Hernán Barcos y asegura que "no es una buena persona"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras su alejamiento de Alianza Lima, Wilmer Aguirre volvió a referirse al club y sorprendió al hablar sobre su relación con Hernán Barcos, asegurando que no es una buena persona. En entrevista con Modo Fútbol, el popular 'Zorrito' recordó momentos tensos que vivió junto al 'Pirata' y reflexionó sobre cómo estos incidentes influyeron en su salida del equipo.

Wilmer Aguirre recordó conflictos con Barcos

Wilmer Aguirre recordó un cruce verbal con Hernán Barcos durante un partido contra Cantolao en el estadio Miguel Grau. Según contó, el choque se produjo tras una mala lectura de un centro ejecutado por Édgar Benítez.

"Sí, no era buena (su relación con Hernán Barcos). Todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo vio. Incluso fui muy criticado por una reacción ante una acción".

Y agregó: "No sé si recuerdan un partido contra Cantolao en el Miguel Grau, donde yo calculo un centro del 'Pájaro' Benítez, entro al balón y me choco con Hernán. Pero era parte del juego; él hace una acción y yo reacciono".

¡FUEGOOOOO! Wilmer Aguirre 🦊 contó su verdad sobre un ex delantero campeón y capitán con Alianza Lima.



Prendimos las redes en Modo Fútbol. ⚽️



Síguenos desde las 7:30 AM. ⏰



Suscríbete 👉 https://t.co/efcpw5slZc #ModoFútbol #WilmerAguirre #HernánBarcos #AlianzaLima pic.twitter.com/GlbJ3zWBLT — Linkeados (@Linkeados_) February 4, 2026

La situación generó críticas de los hinchas, quienes se enfocaron en la reacción de Wilmer Aguirre. El exjugador explicó que este incidente no fue aislado y que sumado a otros conflictos previos, la relación con Hernán Barcos nunca fue cordial.

"En la repetición vi que me enfocaron a mí y se ve que yo 'gran pu*'. Ahí tuve una fuerte crítica de la hinchada, mis redes reventaban de críticas porque había reaccionado. Mucho antes también hubo un tema con Hernán y de ahí no hubo una relación con él", agregó.

Aguirre asegura que Barcos no era buena persona

El 'Zorrito' también fue consultado sobre si Hernán Barcos tuvo algún papel en su salida del club. Aguirre señaló que existieron rumores y acciones que lo llevaron a pensar que su permanencia estuvo condicionada.

"Tenía otros chismes que llegaron a mí. Sí, lastimosamente hubo algo que hizo que piense eso, que mi permanencia vino de la mano de él", confesó el delantero, dejando entrever que las diferencias personales afectaron su continuidad en La Victoria.

A pesar de los conflictos personales, Wilmer Aguirre reconoció el valor futbolístico de Barcos. "Siempre he dicho que Hernán ha sido uno de los mejores '9' que ha llegado a Alianza Lima. Pero de ahí, como persona, para mí, no era bueno", finalizó.

Así, Wilmer Aguirre volvió a hablar de su relación con Hernán Barcos y dejó claro que su vínculo en Alianza Lima nunca fue cordial, asegurando que el 'Pirata' no es una buena persona y recordando episodios que marcaron su paso por el club blanquiazul.