SMP: Anciano de 90 años muere atropellado durante correteo y conductor se da a la fuga

La noche del 30 de noviembre, un anciano de 90 años perdió la vida en la avenida Pacasmayo, en San Martín de Porres (SMP), luego de ser atropellado por un vehículo que, según vecinos, iba en pleno correteo. El conductor se dio a la fuga tras impactarlo.

Anciano de 90 años muere atropellado

Todo ocurrió alrededor de las 8:30 p.m., en una de las cuadras de la avenida Pacasmayo, en pleno San Martín de Porres.

El señor Abilio Huerta Toledo, de 90 años, acababa de salir de la iglesia de los testigos de Jehová, un lugar al que asistía desde hace quince años, según contó su hija.

El adulto mayor caminaba con calma hacia el cruce peatonal, una zona donde incluso hay un rompe muelle claramente visible.

La vía, además, había sido recientemente remodelada, así que no había problemas de señalización ni de iluminación. Todo estaba en orden... menos la irresponsabilidad de los conductores.

Vecinos de la zona aseguraron que dos vehículos venían "correteándose", a una velocidad mayor a la permitida.

En ese contexto, uno de ellos terminó impactando al anciano, arrastrándolo varios metros. El conductor no se detuvo y huyó inmediatamente.

La hija del señor Abilio Huerta Toledo contó que su padre siempre acudía a la reunión de las 5 p.m. y lamentó que en la zona "a veces trabajan combis sin licencia o sin permiso", lo que —según los vecinos— ha generado constantes episodios de carreras informales.

PNP investiga vehículo detenido

Minutos después del atropello, la Policía de la comisaría Laura Caller Iberico llegó al lugar y empezó con las primeras diligencias.

En paralelo, se detuvo un vehículo cuyas características coincidirían con las del auto involucrado en el hecho. Aun así, la PNP aclaró que el caso sigue en investigación.

Un detalle clave que resaltaron los vecinos es que el atropello ocurrió antes de pasar el rompe muelle, justo a pocos metros del paso peatonal que conecta directamente con el acceso a la iglesia.

En esa parte de la vía, los conductores están obligados a reducir la velocidad y detenerse si hay peatones cruzando. Nada de eso pasó.

Los testimonios coinciden en que los autos iban compitiendo entre sí. Y aunque los peritos de tránsito serán quienes determinen exactamente cómo ocurrió el impacto, todo apunta a una mezcla de exceso de velocidad y total negligencia.

La muerte del señor Abilio Huerta Toledo ha generado tristeza e indignación entre los vecinos de este sector de San Martín de Porres, quienes vienen denunciando desde hace tiempo la presencia de vehículos que realizan maniobras temerarias en la avenida Pacasmayo.

Este nuevo atropello en SMP vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de frenar el exceso de velocidad y los peligrosos correteos, como el de ahora, donde un conductor atropelló a un anciano de 90 años y huyó, dejando a una familia devastada.