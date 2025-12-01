"Sin panetón no hay Navidad": Exitosa y San Jorge premian tu fiel sintonía con deliciosos panetones

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Inicia la campaña "Sin panetón no hay Navidad"! San Jorge premia a los oyentes de Exitosa en este mes tan esperado por todos. Si eres de los conductores que empieza el día al ritmo de los 95.5 FM de Exitosa, no dudes en acudir al llamado y dirigirte hasta donde está nuestra móvil para ganar un delicioso panetón.

Exitosa y San Jorge premian a los taxistas

La Navidad, un momento de unión y compartir familiar, está a la vuelta de la esquina. En ese marco, Exitosa tiene una gran sorpresa para todos sus oyentes gracias al apoyo de San Jorge. Durante el mes de diciembre, la emisora más querida del país y la marca líder de panetones invitan a todos a vivir una experiencia única, llena de sabor y alegría.

Desde hoy, lunes 1 de diciembre, inicia la campaña "Sin panetón no hay Navidad". Si eres uno de los conductores que no se despega de la sintonía de los 95.5 FM mientras cumple con su recorrido diario para llevar un "pan a la mesa" y ayudar a solventar los gastos de su hogar desde muy temprano, no dudes en acudir a nuestro llamado, porque Exitosa siempre premia tu fidelidad.

No pierdas la oportunidad de ganar un delicioso y esponjoso panetón San Jorge. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solo sintoniza Exitosa y conduce hasta donde está nuestro vehículo con sus distintivos colores "rojo y blanco", que en esta ocasión se ubicará en el cruce de la avenida Vía Expresa con Aramburú.

Seguidamente, di la frase "panetón San Jorge, el que lo prueba, repite" y listo, ¡así de fácil!, te convertirás en uno de los afortunados taxistas que se llevarán este rico producto que no puede faltar en tu mesa en esta época donde se vive el espíritu navideño.

Oyentes agradecen campaña "Sin panetón no hay Navidad"

Al escuchar el llamado y saber que están muy cerca al lugar donde se encuentra la camioneta de Exitosa, los taxistas no tardaron en llegar para llevarse el rico panetón San Jorge "Poessía", con trozos de chocolate y naranja".

Uno de los afortunados, que siempre está conectado escuchando la programación de la radio, no dudó en mostrarse agradecido con esta nueva campaña que no solo premia su fiel sintonía, sino su ardua labor detrás del volante.

"Trabajando los escuché por la radio. Desde las 6:00 a.m. los sintonizo. Esta campaña "Sin panetón no hay Navidad" me parece muy buena, nos beneficia con el rico panetón. (...) Panetón San Jorge, el que la prueba repite", expresó con una gran sonrisa y entusiasmo.

Vive la Navidad con Exitosa con San Jorge

Pero él no fue el único, ya que uno a uno fueron llegando hasta el cruce de la Vía Expresa con Aramburú. Otro 'amigo del volante' aprovechó en saludar a los conductores de Exitosa como Manuel Rosas y Nicolás Lúcar, que siempre nos mantienen informados sobre el acontecer político y noticias de actualidad.

Rápidamente, no dudó en repetir la frase "panetón San Jorge, el que lo prueba, repite" y ser merecedor de un esponjoso panetón San Jorge. "Me cae de perilla mi panetón San Jorge. (...) Muchas gracias y que pasen una feliz Navidad", exclamó.

Es así como solo sintonizando Exitosa 95.5 FM y repitiendo una frase, podrás ser uno de los ganadores de los deliciosos panetones San Jorge para disfrutar en familia y vivir el espíritu navideño.