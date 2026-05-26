Agricultores arroceros bloquean carreteras en varias regiones del país

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este lunes 25 de mayo comenzó el paro arrocero por parte de miles de agricultores en varias regiones del país. Los manifestantes exigen al Gobierno declarar en emergencia el sector arrocero ante la caída del precio del arroz, además de frenar las importaciones y garantizar precios justos.

San Martín: bloquean vía principal

Entre las regiones más afectadas se encuentran: San Martín, Amazonas, Ucayali, Huánuco, Cajamarca, Lambayeque, Tumbes, Arequipa y Piura. Una de las zonas más afectadas es la carretera Fernando Belaúnde Terry, en San Martín, donde se ha registrado más baches en la vía.

Un trabajador de la zona, en conversación con Exitosa, comentó que ya van dos días de sus tareas laborales suspendidas debido a estas protestas.

"Han bloqueado varios tramos: Naranjo, Naranjillo, Nueva Cajamarca, Moyobamba, Tarapoto, Yurimaguas, Bellavista...", avisó.

Piura: arrojan saco de 50 kilos en plena carretera

En este segundo día de protestas, los agricultores arroceros arrojaron un saco de 50 kilos en plena carretera en Piura como parte de sus manifestaciones.

"Hemos arrojado este saco de 50 kilos... el mensaje es que está por los suelos nuestro producto. Por eso hemos derramado hasta aquí el saco de arroz", reclamó Gaspar Chunga, productor de arroz de Bellavista de la provincia de Sullana.

Asimismo, se registró un enfrentamiento con la policía en el óvalo El Trébol cuando las fuerzas del orden intentaron despejar las carreteras, lo que generó el lanzamiento de piedras, causando daños en los vehículos varados.

Esta situación ha provocado que algunas empresas de transporte cancelen los viajes hacia la región, entre ellas, Ittsa Bus. Sin embargo, afirmó que los boletos ya adquiridos serían reprogramados una vez cesen las protestas.

Huánuco: bloquean vía con piedras y trailer

En Huánuco, los protestantes han bloqueado la carretera con piedras, toneladas de tierra y partes de un trailer en el puente Aucayacu en el distrito José Crespo y Castillo. Siendo esta una ruta estratégica para llegar a regiones importantes como Lima y San Martín.

En la zona, también fueron policías para incitar a los manifestantes a dar pase a cientos de vehículos que se encuentran varados en la carretera desde ayer 25 de mayo.

Bloqueo de Carretera en Huánuco.

Por otro lado, Gabriel Amaro, el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), señaló que como motivo principal de esta problemática es la inacción del Gobierno ante el alza del precio de la urea, la cual ha subido en más del 100% y el combustible, que incrementó en más de 80%.

Ante la ineficacia del Gobierno para atender sus demandas, los agricultores arroceros endurecen su paro nacional, paralizando importantes vías del país y generando serios perjuicios al transporte y la economía regional. Hasta el momento, no hay respuesta oficial que calme la medida de fuerza.