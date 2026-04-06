Artemis II: Astronautas nombran cráter lunar en honor a la esposa fallecida del comandante Reid Wiseman

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En medio del histórico sobrevuelo lunar de la misión Artemis II, los cuatro astronautas vivieron un momento profundamente emotivo al bautizar un cráter con el nombre de Carroll, en honor a la fallecida esposa del comandante Reid Wiseman. El gesto, transmitido en vivo, conmovió a millones de espectadores que siguen la travesía desde distintas plataformas digitales.

El homenaje

Fue el astronauta canadiense Jeremy Hansen quien pronunció las palabras: "Es un punto brillante en la Luna. Y nos gustaría llamarlo Carroll". Mientras tanto, Wiseman y sus compañeros se secaban las lágrimas y se unían en un silencioso abrazo flotante dentro de la cápsula Orión. Carroll Taylor Wiseman falleció en 2020 a causa de un cáncer, dejando al comandante a cargo de la crianza de sus dos hijas.

El homenaje simbolizó no solo la memoria personal del líder de la misión, sino también la unión de la tripulación en un momento de vulnerabilidad y humanidad.

La misión en curso

La cápsula Orión continúa su recorrido alrededor de la Luna, alcanzando una distancia récord de más de 406,000 kilómetros desde la Tierra, lo que convierte a los astronautas en los seres humanos que han viajado más lejos en la historia. Durante la transmisión, se confirmó que la tripulación se prepara para observar zonas nunca antes vistas por el ojo humano, incluyendo sectores de la cara oculta del satélite.

Además del cráter "Carroll", los astronautas bautizaron otro como Integrity, nombre que también dieron a su nave espacial, reforzando el mensaje de cohesión y valores que guían la misión.

Futuro alunizaje

Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis, que busca preparar el camino para un futuro alunizaje con Artemis III y, eventualmente, establecer una presencia sostenible en la Luna como paso previo hacia Marte.

La transmisión en vivo ha permitido que millones de personas en todo el mundo acompañen a la tripulación en tiempo real, convirtiendo la exploración espacial en un acontecimiento compartido globalmente.

El homenaje a Carroll Wiseman recuerda que detrás de cada misión espacial hay historias humanas de sacrificio, pérdida y esperanza. Mientras la cápsula Orión sigue su curso, la NASA subraya que este viaje no solo es un avance científico, sino también un recordatorio de la capacidad humana de trascender fronteras y rendir tributo a quienes inspiran desde la memoria.

La misión Artemis II continúa en desarrollo y mantiene al mundo expectante. El bautizo del cráter "Carroll" quedará como un símbolo de amor y resiliencia en la historia de la exploración espacial. En paralelo, la tripulación sigue cumpliendo con los objetivos científicos, demostrando que la conquista del espacio también puede estar marcada por gestos profundamente humanos.