Arzobispo de Lima: Tenemos que superar las locas ilusiones por ambición y por dinero mafioso

El arzobispo de Lima, el monseñor Carlos Castillo, manifestó a los peruanos que deben superar las "locas ilusiones" por ambición y por "dinero mafioso".

Durante la misa por Santa Rosa de Lima, pidió a los presentes ganarse honradamente el dinero y repartirlo con quienes más sufren.

Asimismo, el monseñor Carlos Castillo destacó el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante la pandemia y apuntó que es necesario que se fortalezca en su espíritu de servicio.

Como se recuerda, el pasado 28 de julio durante la Misa Solemne y Te Deum, el arzobispo de Lima habló de la credibilidad hacia los políticos en medio de su homilía. Remarcó, además, que existen cerca de 10 millones de peruanos que viven en la pobreza y que no tienen acceso al agua ni al desagüe.

El máximo representante de la Iglesia Católica en el Perú se habría referido con respecto a los cuestionamientos que existen contra la clase política peruana. Ello refiriéndose además en la prioridad de intereses y la deslealtad que, en sus palabras, esta puede llegar a significar para la institución que se representa.

"La gente no sigue a quien no muestra signos sinceros de credibilidad, al no notar transparencia ni sintonizar con su yo profundo", puntualizó el monseñor.