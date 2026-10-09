Asaltan a senador en Madre de Dios: parlamentario denuncia que lo golpearon y robaron sus pertenencias

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El senador Hugo Ccahuana denunció haber sido víctima de un asalto armado en Madre de Dios, donde varios sujetos lo interceptaron mientras regresaba de una actividad de fiscalización. El parlamentario reportó agresiones físicas, el robo de sus pertenencias y la retención temporal de su conductor.

Asalto armado ocurrió cuando regresaba de fiscalización

En entrevista con Canal N, el parlamentario reveló que el ataque ocurrió el jueves 8 de octubre, aproximadamente a las 6:10 p. m., a unos 44 kilómetros de Puerto Maldonado. Los sujetos armados bloquearon el paso del vehículo en el que viajaba junto con integrantes de la Federación Nativa de Madre de Dios.

Asimismo, relató que los atacantes lo obligaron a bajar del vehículo y lo golpearon dos veces en la cabeza con la empuñadura de un arma de fuego. Después, los integrantes de la delegación quedaron en la carretera y tuvieron dificultades para pedir ayuda debido a la falta de señal telefónica y la oscuridad.

"Me bajaron, me golpearon la cabeza con la cacha de la pistola, dos golpes muy fuertes", indicó.

Los asaltantes también se llevaron al conductor, quien permaneció retenido temporalmente. Según explicó, el chofer consiguió salir más tarde, mientras que la Policía de Carreteras llegó a la zona para realizar las diligencias correspondientes. El senador presentó la denuncia ante las autoridades.

Robaron celulares y equipos utilizados en la fiscalización

Entre los bienes sustraídos o dañados se encontraban teléfonos celulares, computadoras portátiles, equipos GPS y dispositivos de comunicación satelital, incluido un sistema Starlink. Ccahuana explicó que su celular era importante para coordinar sus actividades y contenía comunicaciones oficiales y personales.

Pronunciamiento de su bancada.

El ataque ocurrió cuando el grupo regresaba de una inspección relacionada con una denuncia sobre la construcción de una carretera de 18 kilómetros dentro de territorios nativos, presuntamente sin autorización. Durante el asalto, los sujetos también preguntaron a los integrantes de la delegación si llevaban oro, según el relato del parlamentario.

Ccahuana señaló que había recibido llamadas sospechosas antes del incidente, pero aclaró que no podía confirmar que el asalto estuviera directamente relacionado con su persona. Entre los asuntos que consideró necesario investigar mencionó denuncias sobre concesiones forestales, minería ilegal y otras actividades en la región.

El senador también pidió reforzar las acciones de inteligencia y seguridad en Madre de Dios para prevenir nuevos delitos. El asalto armado contra Hugo Ccahuana continúa siendo un caso que debe esclarecerse, mientras las autoridades deben determinar quiénes participaron en la agresión, el robo de equipos y la retención temporal del conductor.