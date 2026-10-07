Minera Poderosa condena violento ataque armado en Pataz: dos agentes de seguridad fallecidos y dos heridos

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La violencia vinculada a la extracción ilícita de minerales volvió a teñir de sangre la región La Libertad. La noche de este lunes 6 de octubre, un cruento y sorpresivo ataque armado se registró en las instalaciones de una bocamina que forma parte de la concesión de la Compañía Minera Poderosa, ubicada estratégicamente en la convulsa provincia de Pataz.

Este violento asalto se produjo de manera específica en el sector geográfico conocido como Santa María, un área de trabajo que en la actualidad se encuentra formalmente asignada a un minero artesanal, quien mantiene un contrato vigente de exploración y explotación con la empresa titular.

Como trágico y doloroso saldo de esta desproporcionada incursión criminal, dos agentes pertenecientes a la empresa de seguridad privada contratada por el operador artesanal perdieron la vida, siendo rápidamente identificados por las autoridades como Jherwin Cachique Ishuiza, un joven de 24 años, y Marcial Ojanama Gonzales, de 42 años.

Sumado a estas irreparables pérdidas humanas, otras dos personas estrechamente vinculadas a las actividades operativas del sector resultaron con heridas de diversa consideración.

Acciones inmediatas y condena institucional

Frente a estos lamentables sucesos que enlutaron a la minería nacional, la compañía procedió a emitir un comunicado oficial, expresando su profunda consternación y detallando las acciones de respuesta inmediata.

Desde el preciso instante en que tomaron conocimiento de la emergencia, aseguraron haber brindado todo el apoyo logístico y humano requerido; de esta forma, los heridos lograron ser atendidos y posteriormente trasladados hacia la ciudad de Trujillo para garantizar que reciban atención médica especializada.

Comunicado de La Poderosa

En paralelo, iniciaron las gestiones y coordinaciones de rigor con la Policía Nacional del Perú y demás autoridades competentes para contribuir activamente en las investigaciones correspondientes. La minera manifestó su solidaridad absoluta con las familias afectadas y repudió tajantemente este acto.

La minería ilegal como amenaza latente

El pronunciamiento institucional fue sumamente enérgico al condenar a la minería ilegal, calificándola abiertamente como una facción del crimen organizado que opta sistemáticamente por el uso de la violencia armada para apoderarse de manera ilícita de zonas de trabajo y recursos minerales ajenos.

Advirtieron que estos fatídicos hechos evidencian la enorme gravedad de un flagelo delictivo que hoy por hoy amenaza la vida de las personas y vulnera por completo el Estado de Derecho en toda la provincia. Para poner freno a esta situación insostenible, Poderosa demandó públicamente al Gobierno que disponga de inmediato los recursos operativos necesarios para el Comando Unificado de Pataz (CUPAZ).

🚨¡DOS MU3RTOS MÁS EN PATAZ! || Un nuevo at4que arm4do se originó en la bocamina del nivel 2410 (sector Santa María - Beta Briana, inclinado Julie), perteneciente a la empresa minera La Poderosa, en Pataz, La Libertad.



Allí fall3cieron dos personas, identificadas como Jherwin... pic.twitter.com/h2YLmqU99s — N60 Noticias (@N60Noticias) October 7, 2026

Solicitaron que las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales logren combatir frontalmente a estas mafias, en medio de un contexto verdaderamente crítico donde, solo en esta última semana, la criminalidad minera arrebató seis vidas a nivel nacional, sumando a esta tragedia las cuatro muertes registradas en Madre de Dios.

El llamado urgente expone la necesidad ineludible de que el Estado asuma un rol protagónico y definitivo, dotando a sus fuerzas combinadas de la capacidad táctica real para desarticular a las organizaciones criminales que han convertido la actividad extractiva en una guerra abierta por el control territorial.