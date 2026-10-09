Santa Anita: incendio consume bus de transporte público cerca de la avenida La Encalada

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bus de transporte público quedó consumido por un incendio registrado la tarde del viernes 9 de octubre en una cochera de Santa Anita. La emergencia ocurrió cerca del cruce de las avenidas La Encalada y Los Chancas, a pocos metros del mercado Andahuaylas.

Bomberos acudieron tras incendio en cochera de Santa Anita

El incendio movilizó a varias unidades de bomberos para atender la emergencia. El siniestro se produjo en una cochera ubicada cerca del mercado Andahuaylas, en el distrito de Santa Anita, donde el fuego consumió por completo un bus de transporte público.

El reporte de emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú consignó una atención el viernes 9 de octubre, alrededor de las 2:55 p. m., en la avenida La Encalada, también identificada en el registro como Los Wancas, cuadra 400, en Santa Anita.

Reporte de incendio

Al menos seis unidades de bomberos fueron asignadas para atender el siniestro. Los equipos de emergencia acudieron al lugar para realizar las labores correspondientes frente al fuego que afectó al vehículo estacionado en la cochera.

El bus terminó consumido por las llamas, sin embargo, no se detalla cuánto tiempo duró el incendio ni las circunstancias exactas en las que se propagó. Tampoco se ha precisado si otros vehículos que se encontraban dentro del establecimiento resultaron afectados por el fuego.

Causa del incendio y posibles daños

Incendio

Causa del incendio y posibles daños siguen sin confirmarse

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa del incendio que destruyó el bus. Tampoco se tiene información de si el fuego comenzó por una falla mecánica, un desperfecto eléctrico u otro factor relacionado con el vehículo o las instalaciones.

Asimismo, no se emitió un reporte que confirme la presencia de personas heridas o afectadas por la emergencia. La cantidad de daños materiales adicionales dentro de la cochera también permanece sin determinar, por lo que estos detalles requieren información de las autoridades que atienden el caso.

Incendio

Otro aspecto pendiente es la identificación de la empresa propietaria del bus y de la ruta de transporte público a la que pertenecía. Los datos difundidos hasta ahora se concentran en el lugar del siniestro, la destrucción del vehículo y la intervención de los equipos de bomberos.

La emergencia ocurrió durante la tarde del viernes 9 de octubre, cerca del mercado Andahuaylas y de las avenidas La Encalada y Los Chancas. Este incendio en Santa Anita dejó un omnibus consumido por las llamas, mientras que el origen del fuego y los posibles daños adicionales continúan pendientes de confirmación oficial.