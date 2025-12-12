Contraloría detecta irregularidades en contrato del árbol navideño de Chiclayo valorizado en S/21 mil

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Lo que debía ser un símbolo festivo terminó convertido en un caso insólito de gestión pública. La Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en el contrato para la decoración de la plaza mayor de Chiclayo, cuyo valor asciende a S/21 mil.

El polémico árbol navideño, instalado en el parque principal, no cumple con las características técnicas ni estéticas prometidas en el contrato, según la entidad.

El informe señala que la gestión de la alcaldesa Janet Cubas contrató a una proveedora que no acreditó experiencia en el rubro . El proceso de cotización fue cuestionable: se validaron propuestas en minutos y sin sustento técnico.

Además, el documento sostiene que la Gerencia de Desarrollo Económico determinó costos de manera arbitraria, sin estudios de mercado ni antecedentes que justificaran el presupuesto.

De acuerdo con registros de la SUNAT, la empresa contratada se dedica a la venta mayorista, un giro ajeno a la decoración y organización de eventos públicos. La falta de sustento llevó a que se adjudicara el servicio a una proveedora sin experiencia, lo que explica el resultado final: un árbol que generó más críticas que aplausos.

La polémica declaración

Cabe recordar el momento en que, ante las fuertes críticas ciudadanas, la alcaldesa Janet Cubas respondió con una frase que encendió aún más la polémica: "El árbol está bonito".

La declaración fue interpretada como una minimización del malestar de los chiclayanos, quienes calificaron el ornamento como un símbolo de improvisación y falta de liderazgo de la comuna edil.

El árbol en #Chiclayo sólo refleja cómo gobierna la alcaldesa Janeth Cubas.



Me ratifico: "la ciudad del Papa Leon XIV" pic.twitter.com/ZltYnXToRu — Claudia Chiroque H. (@chiroque1504) December 10, 2025

Por su lado, la Contraloría ha otorgado un plazo máximo de 5 días hábiles para que la autoridad municipal informe sobre las acciones correctivas.

Mientras tanto, los trabajos de reorganización y redecoración del árbol siguen avanzando, intentando mitigar el impacto de un escándalo que ha trascendido lo ornamental para convertirse en un caso de gestión pública cuestionada.

El árbol navideño de Chiclayo, lejos de ser un motivo de celebración, se ha transformado en un insólito ejemplo de cómo la falta de planificación y transparencia puede empañar incluso las fiestas.

La frase previa de la alcaldesa, "está bonito", contrasta con el informe de la Contraloría y con la indignación ciudadana. Ahora, la expectativa está puesta en las acciones correctivas que deberá presentar Cubas en los próximos días, en un caso que recuerda que la Navidad también puede revelar las grietas de la administración pública.