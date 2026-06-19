Así lucirá el nuevo modelo de bus del Metropolitano: Tendrá acondicionado, cámara y puerto USB

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los usuarios del Metropolitano podrían contar próximamente con una experiencia de viaje más cómoda y segura. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó un nuevo modelo de bus articulado equipado con tecnología de última generación, el cual destaca por incorporar aire acondicionado, cámaras de seguridad y puertos USB para la carga de dispositivos móviles.

La moderna unidad fue exhibida como parte de los esfuerzos para renovar progresivamente la flota que opera en el principal sistema de transporte masivo de la capital. Según informó la ATU, el vehículo iniciará un periodo de pruebas antes de su eventual incorporación al servicio regular.

El nuevo bus mide 18 metros de largo. Además, funciona con Gas Natural Vehicular (GNV) y cumple con estándares ambientales de última generación, lo que contribuye a reducir el impacto ambiental del transporte urbano.

Más comodidad para los pasajeros

Uno de los aspectos más destacados de la unidad es su sistema de aire acondicionado acompañado por un purificador de aire que ayuda a mejorar las condiciones dentro del vehículo. Asimismo, las puertas cuentan con mecanismos cortaviento diseñados para conservar una temperatura adecuada durante los recorridos.

🚌✨ ¡Así lucirá el nuevo bus del #Metropolitano!



☝🏻 Más moderno, cómodo y pensado para mejorar tu viaje.



🚍💨 #TransporteModerno pic.twitter.com/1eD0rDu12p — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) June 18, 2026

Los pasajeros también podrán utilizar puertos USB distribuidos en el bus para cargar sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante el viaje. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) también destacó que las nuevas unidades tendrán tecnología de vanguardia pues incorporarán sistemas de recaudo digital y billetera electrónica que, en los próximos meses, permitirán el uso de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) de la ATU.

La nueva propuesta responde a una demanda recurrente de los usuarios por contar con un servicio más moderno y adaptado a las necesidades actuales de conectividad y confort.

Plan de modernización

El presidente de ATU detalló que no solo se adquirirán vehículos para renovar la flota actual sino también para ampliar las capacidades del sistema. El plan de modernización contempla un total de 583 buses nuevos, distribuidos de la siguiente manera:

Renovación de flota existente: 523 unidades (300 buses troncales y 223 buses alimentadores).

523 unidades (300 buses troncales y 223 buses alimentadores). Ampliación Norte: 60 buses troncales adicionales para atender la demanda de la nueva extensión del servicio.

La presentación de este nuevo bus refleja la apuesta por modernizar el transporte público en Lima. Si las pruebas resultan exitosas, estas características podrían convertirse en el estándar de futuras unidades, ofreciendo viajes más cómodos, seguros y accesibles para miles de ciudadanos que utilizan diariamente el Metropolitano.