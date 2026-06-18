Campaña de DNI electrónico gratis el 19 de junio: ¿En dónde y quiénes serán beneficiados?

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nueva campaña del DNI electrónico (DNIe) programado para el viernes 19 de junio en el país. Conoce todos los detalles de la iniciativa: quiénes se verán beneficiados y cuáles son los requisitos para participar de esta iniciativa.

DNI electrónico gratis el 19 de junio: ¿Dónde será la campaña?

Perú atraviesa una coyuntura política por el conteo de votos de la segunda vuelta electoral que definirá qué candidato será el próximo presidente del Perú. En medio de esa situación que mantiene en incertidumbre a la ciudadanía, se dio a conocer una buena noticia para quienes buscan actualizar sus datos u obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) sin costo alguno.

A través de las redes sociales, se reveló que el viernes 19 de junio se realizará una nueva campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico con el objetivo de cerrar las brechas de indocumentación y acelerar la transición hacia la identidad digital del país. Una de las jornadas se llevará a cabo en el distrito de Punta Hermosa.

De acuerdo al comunicado, esta campaña gratuita será desde las 10 a.m. hasta la 1:00 p.m. en el frontis de Servicios a la Ciudad ubicado al lado del mercado municipal, donde, en coordinación con representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se realizarán los siguientes trámites:

Inscripción por primera vez (llevar acta de nacimiento).

Renovación del DNI.

Duplicado del documento de identidad.

Entrega de DNI pendientes de campañas anteriores. No olvides que no es necesario llevar una foto ya que la imagen será tomada ahí sin costo alguno.

¿A quiénes va dirigida la iniciativa en Punta Hermosa?

Asimismo, se reveló que la campaña gratuita del DNI electrónico en Punta Hermosa irá dirigido a menores de 0 a 17 años (serán 40 cupos para ellos), personas de 18 a 59 años (40 cupos) y adultos de 60 años a más (serán 20 cupos para este grupo).

Campaña gratuita del DNIe en Punta Hermosa.

Jornada gratuita del DNIe en Carabayllo

Asimismo, se reveló, que en coordinación con el Reniec, otra campaña sin costo alguno se realizará en el distrito de Carabayllo desde las 9:30 a.m. hasta la 1:00 p.m. todos los martes y jueves del mes de junio, en la puerta N° 2 del Estadio Ricardo Palma.

La jornada va dirigido a niños y adolescentes (de 0 a 17 años) y adultos mayores (de 60 años a más). Solo se darán 50 tickets por día y la atención será solo por orden de llegada.

Reniec presente en campaña gratuita del DNI electrónico en Carabayllo.

Esta campaña gratuita del DNI electrónico en Punta Hermosa, en coordinación con el Reniec, el 19 de junio, representa una oportunidad clave para que la ciudadanía pueda obtener el documento de identidad.