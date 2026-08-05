Canciller Espá confirma que Base Aérea Las Palmas será sede de misa de acción de gracias en visita del papa León XIV

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El canciller Carlos Espá confirmó que la Base Aérea Las Palmas será sede de misa de acción de gracias, ello en el marco de la visita que el papa León XIV realizará al Perú desde el 11 hasta el 17 de noviembre.

Base Aérea Las Palmas será sede de misa de acción de gracias de León XIV

En conferencia desde Palacio de Gobierno, llevada a cabo este miércoles, 5 de agosto, el titular de la cartera ministerial de relaciones exteriores dio a conocer que la instalación militar será el escenario en el que se desarrollará la importante actividad litúrgica del Santo Padre como parte de su llegada al país.

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