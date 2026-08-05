RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Ya es oficial

Canciller Espá confirma que Base Aérea Las Palmas será sede de misa de acción de gracias en visita del papa León XIV

En el marco de la visita que el papa León XIV realizará al Perú en noviembre, el canciller Carlos Espá confirmó que la Base Aérea Las Palmas será sede de misa de acción de gracias del sumo pontífice.

Base Aérea Las Palmas será sede de misa de acción de gracias de León XIV
Base Aérea Las Palmas será sede de misa de acción de gracias de León XIV (Foto: Composición Exitosa)

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/08/2026

Síguenos en Google News Google News

El canciller Carlos Espá confirmó que la Base Aérea Las Palmas será sede de misa de acción de gracias, ello en el marco de la visita que el papa León XIV realizará al Perú desde el 11 hasta el 17 de noviembre.

Base Aérea Las Palmas será sede de misa de acción de gracias  de León XIV

En conferencia desde Palacio de Gobierno, llevada a cabo este miércoles, 5 de agosto, el titular de la cartera ministerial de relaciones exteriores dio a conocer que la instalación militar será el escenario en el que se desarrollará la importante actividad litúrgica del Santo Padre como parte de su llegada al país.

Nota en desarrollo...

Papa León XIV llegará al Perú en noviembre: cardenal Castillo afirma que su visita fortalecerá la paz en el país
Lee también

Papa León XIV llegará al Perú en noviembre: cardenal Castillo afirma que su visita fortalecerá la paz en el país

Papa León XIV llegará al Perú en noviembre de 2026: visitará Lima, Cusco, Chiclayo y Pucallpa
Lee también

Papa León XIV llegará al Perú en noviembre de 2026: visitará Lima, Cusco, Chiclayo y Pucallpa

Temas relacionados Base Aérea Las Palmas Carlos Espá misa de acción de gracias Papa León XIV

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA